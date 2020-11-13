天然滑冰场——《健身贵在全民》系列之二

文 / 刘福琪

每年四月解冻以后，十二月封冻之前，渥太华运河，有风时波澜不惊，无风时涟漪层层。水面低于地面二尺许，就那么由西向东平静地流。很少有谁驻足观望，更少有人为之陶醉。但封河期一到，平静的水面变成明亮的冰面，这条不大被关注的运河立刻成了众望所归的繁华处所，成了全世界最大的滑冰场。擅长滑冰的男女健儿，爱好滑冰的男孩女孩，天天万头攥动，鲜艳夺目的头盔和服色令人目不暇接。开车行进在依河蜿蜒的马路上，你会产生一种错觉：蓝色的渥太华运河，怎么花花绿绿五颜六色了？无声无息的渥太华运河怎么波浪翻滚汹涌澎湃了？而且，腾起的浪花怎么箭一样相互朝着相反的方向飞逝？不识运河真面目，只缘不在此河中。一旦身临其境，即使冰面上行片刻，来来回回观望有顷，你就平静不下来了，额头冻得冰冰凉凉的同时，心头一定热热乎乎的了。



运河滑冰不同于高山滑雪，不需要驱车远征，更不需买票。渥太华运河弯弯曲曲地斜穿渥太华市区，只要零敲碎打有点闲工夫，尽可随时往还。作为一条河，渥太华运河属于渥太华，全流域都在渥太华境内，但一朝成了滑冰场，它的拥有权就归于整个加拿大了。每当周末，每逢节假，甚至请假，许多外地人纷纷驱车前来，乘飞机空降，投亲靠友住旅馆，乘兴而至，兴尽而归。

道斯湖与渥太华运河衔接处的一角，每年滑冰季节，无例外安置两间简易而牢固的木板房，一间租赁和出售冰鞋、冰刀和头盔，一间有偿供应比萨、汉堡包、冷热饮。木板房一侧，还无例外趴着两辆不同外型、不同功用的工具车，每天“寂寂黄昏后，凄凄人定初”，铲除碎屑，喷洒净水，刨光冰面。为了满足外孙男女滑冰的热望，我们老夫妇，每年都数次陪同前来。每次前来，都在两间简陋而兴隆的小店与两辆巨车旁边久久伫立，久久徘徊，观冰面，观店面。面对这个世界最大滑冰场万人飞驰的盛大场面，每次都额头冰冰凉凉，心头热热乎乎。

三个月许的滑冰期内，宽50米许的运河冰面上，从晨星寂寥至夜幕拉开，虽寒风凛冽，砭肌刺骨；大雪纷纷，飞棉扯絮，一直是左看不见头，右瞧不见尾，弥望都是明丽的亮度、飞驰的速度和强劲的力度。但蜿蜒五十余公里的渥太华运河连同五十余公顷的道斯湖，只是加拿大人的露天健身处，而非竞技场，没有比赛性质，不设比赛项目。“十个指头分长短，荷花出水见高低”。在这里，滑冰技艺的优劣高下，参差不齐，千差万别。兴之所至，我爱诌几句古体诗，姑以古体诗譬之。这里有诗圣、诗仙和诗鬼，也有俚俗浅陋的张打油。许多蹒跚学步的小娃娃，居然滑得板眼分明，“小荷才露尖尖角”；有的孤身一人，纵横驱驰，“自去自来梁上燕”；有的夫妻并驾，卿卿我我，“相亲相近水中鸥”；许多高手，飘逸潇洒，疾电迅雷，大有“更催飞将追骄虏”之概；有时成群列队的帅男靓女翩然现影，倏然消踪，“八骏日行三万里”。有一个镜头，让人倒吸冷气。一位白人青年，梦幻一样疾飞到几位“冷”眼旁观的老者跟前。不知为啥，高大身躯想直竖起来，一刹那间，仰面跌倒。不设伏笔，无过渡段，后脑勺大力度、大强度直接拍到冰面上：“砰！”小伙子安安静静躺作一个大大的“大”字，我以为大事不好。孰料同跌倒时一样干净利落，小伙子平地弹起。搓搓脑勺(估计是奇痛难忍)，揉揉眼睛(肯定会金星乱迸)，冲几位感同身受的大爷大妈涩涩一笑，“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”，俯身，扬臂，蹬腿，眨眼间融汇于色彩斑斓的浪涛中。

万顷波涛里，两类浪花令我惊奇乃至惊悚。一类刚刚“人之初”，“哀茕靡识，越在襁褓”(嵇康《幽愤诗》）。襁褓铺陈在婴儿车里，被束缚(越)在襁褓里的婴儿，嫩嫩的脸蛋冻得红红，滑冰技艺娴熟的妈妈或爸爸将婴儿车推得或拉得如鸟飞，如鱼游。一类业已“人命危浅，朝不虑夕”，精神矍烁或目光痴木地端坐或软卧于轮椅里，滑冰技能纯熟的儿子或女儿推着或拉着轮椅慢慢悠悠、逍逍遥遥，为的是满足一下老人“纵然一夜风吹去，只在芦花浅水边”之心。

渥太华运河的滑冰期约90天，每天约近万人，两数相乘，数字是很可观的。