——記東安省台山同鄉會抗疫二三事

一場令人生畏、蔓卷全球的新冠肺炎，影響各國人民的社交、生活，各國政府都采取各項不同的有效措施，加予防範和嚴控。渥太華東安省台山同鄉會在疫情影響下，也采取應急措施，遵守加國政府和衛生部門決議：取消各項公益活動，號召各鄉親鄉俚宅家保平安，勤洗手，保持良好的衛生習慣，保持人與人之間的距離，外出購物一定要帶口罩。“口罩”一瞬間成了熱门貨，市場上都被瞬間搶购一空。在这样特殊的情況下，台山同鄉會以陳森會長的核心理事向有關部門反映情況後，與台山市人民政府聯繫后，得到台山市人民政府和江門地區紅十字会的大力支持和援助，從貨源緊張的情況下，調撥3000個口罩，空運給東安省台山同鄉會。第一次收到空運口罩後，台山同鄉會的領導核心便組織有助人為樂的義工分裝成小包，再由熱心、有車輛的理事，分路綫分送給各位鄉親鄉俚。當他們送上口罩給鄉親後，鄉親們都倍感惊訝，知明來意後都異口同聲心表謝意！鄉親們還在手機的微信上留言表示感激之情，如黃女士的留言說，在加拿大生活了五十多年，第一次收到免費防疫用品，感到祖國懷抱的母愛和台山同鄉會的溫暖和凝聚的心意！

隨著疫情的反復變化，加國政府也經歷了封城、逐步解封、再控制的各個階段。由於東安省台山同鄉會的果斷決策和措施，和中國駐加大使館的指導和幫助，江門地區和台山市人民政府及紅十字會的大力支援和幫助，台山同鄉會陸續收到內地紅十字會和政府撥來的抗疫口罩共達六千多個。這也體現了祖國對海外華人的關心和照顧，祖國永遠都是海外華人的母親！

台山同鄉會的核心理事都懷着“以民為本”的宗旨，毫無保留地全部免費分配給各位鄉親鄉俚。在十一月八日星期天的中午十二時至下午二時又假座洪門民治党的停車場分發口罩，並提前在十月二十三日星期五登報發出通告。各位同鄉會的理事也都帶上口罩，親自到場向各位領取口罩的鄉親問寒問暖，叮囑鄉親要注意防疫的措施，各位鄉親都深表感激和關懷之意；而且都希望疫情能早日得到控制，讓同鄉會的各項公益活動都能早日恢復正常。路經的全加洪門民治黨鄧家昌總主委見此感人場面，由衷地說：“種善因，結善果，福有悠歸，祝大家健康、快樂！相信這也全體理事和鄉親鄉俚的共同心願！”

自從三月中旬封城以來，台山同鄉會遵照加國政府和衛生部門的指示规定，暫停一切公益活動，宅家保健康，減少外出活動。但是各鄉親鄉俚對台山同鄉會的熱誠和和凝聚情懷絲毫無減，其中不乏各位善長仁翁、社會賢達對同鄉會的鼎力支持和幫助。捐贈善款給台山同鄉會的運作，他們是：無名氏2000元，梁耀楠夫婦200元，區松貴夫婦40元；還有胡國培先生仙遊，胡府捐助500元。台山同鄉會對上述捐款義舉深表敬意和謝意！並祝願各位仁翁賢達保持善心積攢善能！善良之人鴻福隨，善良中藏有福氣！

共勉：守望相助抗疫情 同氣連枝待春風！

僅以此文向共同抗疫的台山同鄉會全體理事致敬！向各位鄉親問好！



（台山同鄉會羅景綜合報道）