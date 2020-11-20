【渥太华·陈大晚诗集】

庚子【渥京临别脚印系列】之〔四季惬意仿联〕

【秋】瑟瑟兮渥京觀落葉安得向陽【冬】仍暖

【春】悠悠也大地賞繁花但求心靜【夏】亦涼

庚子【渥京临别留脚印】（03）之〔七秩自序〕

你老兄到了今天仍能活著，也許或多或少已留下了腳印。成敗得失轉頭空，但求問心無愧，何用介懷？畢竟，聖經智慧多若恆河沙數，苟能活學活用，自然終身受用，嘆韶光易逝，歲月難留，餘暉尚能閃耀否？端看老兄的造化。立此存照，十年後另立序文，勿誤。年登七十誕辰自序。

庚子【渥京臨別留腳印】（07）之〔溫故知新系列〕

（甲）祝賀【神州五號】升空〔載譽榮歸〕



神舟五號振中華，驀然升空傳佳話，

酒泉舉世咸觸目，太空文化添快馬。

嘻航天出神入化，為國爭光滌華夏，

新領域後起之秀，自強不息添聲價。

穹蒼無艮孕奇葩，尖端科技甫萌芽，

高堪勝寒長空劃，超英趕美一樂也。

喜締造美麗圖畫，新里程不在話下，

楊立偉凌雲壯志，一飛沖天惠國家。



（乙）天涼好箇秋新篇

秋高氣爽好郊遊，日麗風和景色秀，

早餐既晉齊出發，一行十眾渡長週。

驅車魁省往北走，車龍蜿蜓若蝸牛，

單車騁馳人欣羨，箇中誠不乏好手。

楓葉遍野了忘憂，千紅萬紫也無愁，

為留美景忙拍照，繼訪故居先元首。

登山吊車鮮停留，層巒叠翠不難求，

耳畔戶聞山狼吠，人造獸聲把心偷。