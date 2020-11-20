七日之《十月三十一日》

文 / 十月 Canada

我不太喜欢今天。准确地说，近来这许多日子我都是不太喜欢。

天灰蒙蒙的，各种各样的雨下个没完没了。带着龙卷风一起来的风雨，雨滴从天空落下时已经是弯弯曲曲了，又把房屋四处的还没来得及收拾好的垃圾吹得弯弯曲曲不知了去向。

还有那淅淅沥沥下了几天的直线条的流畅的雨，我喜欢听那整齐落地的雨声。雨声密集时，我有一种享受在乐曲中的欢乐。欢乐是密集的，并且将我久久地局限于密集的欢乐瞬间之中。

还有轻飘飘的毛毛雨，它使空气中布满着潮湿的不通透的异常气氛，它的细小的身姿更是无法挡住雾气的蔓延。于是，天空中的灰蒙蒙的色块与毛毛雨倒是可以混为一谈了。

雷阵雨是我最不欣赏的一种雨。它急匆匆来，急匆匆走，急匆匆地做事情。将制造干燥的灰尘赶到半路，雷阵雨去了其它地方，灰尘又折返回来。急匆匆地做事情的雨，肯定是做不好事情。

这会儿。

我的心里也正在下一场雨，但是我定义不出来雨的镜像名称。它阴暗不堪，它见不得安宁，它让我的2020年变得面目全非。

我定了神，开始盼望着世间的另一场还未走近宇宙的雨。

它弯弯曲曲，它带着龙卷风；它笔直挺拔，它奏响乐器的旋律。它又是慢吞吞地爬上各家的窗户，它细弱的身躯依仗着玻璃的通透与坚韧，给予2020年以祝愿。

Halloween 万圣节快乐。