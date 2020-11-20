【加拿大肝脏基金会专栏】研究发现：慢性肝病会增加 COVID-19的死亡风险

最新又有研究顯示，慢性肝病患者感染COVID-19後，出現不良後果的風險更高，與肝病相關的高風險因素包括酒精性肝病、肝細胞癌和失代償性肝硬化。

這一研究報告由斯坦福大學醫學院的究者阿德尼（Nia Adeniji）在美國肝病研究協會會議上公布。此項名為“慢性肝病與COVID-19”的研究，分析了來自美國二十三家醫療中心的病人的電子病歷。被研究的病人均為COVID-19檢測陽性的慢性肝病患者。

研究人員研究了867名患者的數據。被研究者所患的慢性肝病中，最普遍的是非酒精性脂肪肝病或者非酒精性脂肪肝炎，其次是丙型肝炎和酒精性肝病。大約26％的患者有出現肝硬化，其中59％為代償性肝硬化（早期肝硬化），41％為失代償性肝硬化（晚期肝硬化，肝臟功能幾近全失）。這些患者在感染了COVID-19後，有61％的人入院，23％需要重癥監護，18％使用呼吸機，12％死亡，死亡者大多數年齡在50歲以上。

研究的結果表明，與代償性肝硬化和無肝硬化的患者相比，失代償性肝硬化患者感染COVID-19後，死亡的風險增加。同樣地，酒精性肝病患者與非酒精性肝病患者相比，COVID-19的死亡風險更高。而肝癌患者的COVID-19死亡率同樣較高。



肝病患者如何降低風險？

第一要做足保護措施。遵循衛生部門的建議，佩戴口罩、勤洗手、多消毒，以幫助降低感染COVID-19的風險。同時，要盡可能減少非必要的外出與聚會。若你有肝病，更應該避免前往人多的場合。若有家人，買菜購物取藥都可請由家人代勞。接下來的聖誕新年，視頻祝賀與聚會可能成為新潮，如果你還沒有嘗試過，可以趕緊熟悉起來。

第二要定期復診或者檢查。若無幹預，慢性肝病會逐漸發展至肝硬化。疫情期間，因為擔心前往診所或醫院會感染COVID-19，肝病患者減少了復診或者常規檢查，這可能會導致病情加重。對於乙型或者丙型肝炎患者，血液檢測與超聲波檢查，可以檢測病毒的活躍性與肝臟組織結疤的變化；忽略一次檢查，可能錯失了及早發現病變的可能性。

第三要減少飲酒。COVID-19在許多不同領域造成的壓力，導致飲酒量的增加。數據顯示在中年的成人中，飲酒量的增加約為25%。無論是對乙型、丙型肝炎者，還是脂肪肝患者，酒精都會加重肝臟的負擔，可能引致肝臟發炎，甚至加速肝硬化的發生。排解壓力，嘗試一下新的方法，比如跟著電視做瑜珈、學繪畫或者錄制居家視頻。