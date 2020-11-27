【渥太华·陈大晚】庚子—渥京臨別留腳印

（11）—〔舊酒新瓶〕—〔仿五言〕之『渥京寄語』

渥京初雪天，草木色未變，候鳥聯袂去，途人安步前。

霜雪貫半年，吾儕當互勉，冰雨惹路滑，持盈自泰然。

寰宇天蠶變，感慨也萬千，重擔且放下，祈求罪赦免。

雪白蓋烽煙，雪人喜露面，雪糕宜四季，雪姑儼天仙。

（12）之『撰文者言』

【寫作備忘錄】

（甲）文不對題乃大忌

（乙）長篇大論速捨棄

（丙）言中有物必殺技

（丁）去蕪存菁真善美

（戊）故佈疑陣露玄機

（己）引經據兼毋太濫

（庚）以訛傳訛歪是非