【加拿大肝脏基金会专栏】阿姐阿姨阿婆们注意了，你的肝硬化风险可能正在升高

加拿大皇后大學的弗雷明醫生於最近的研究報告指出，安省女性患肝硬化的比率正在上升，最主要的疾病因素是非酒精性脂肪肝病（此處簡稱脂肪肝）和酒精性肝臟疾病。



脂肪肝病是肝硬化的罪魁禍首

研究顯示，1964年以前出生人群中，脂肪肝引致的肝硬化最為突出。在2000至2018年期間，這個年齡組的女性的肝硬化發生率增長了一倍。特別是1946年到1964年出生的嬰兒潮一代人，脂肪肝引致的肝硬化增長迅速，每年增長8.6%，而在六零後、七零後（即1965至1980年出生）的女性中增長率為7.4%，而這一增長的情形預計將一直持續。

酒精性肝病引起的肝硬化，在年長的阿姨阿婆組中呈平穩或下降低趨勢，而在年輕的安大略女性中則一直飆升：在六零後七零後出生的女性中的年增長為9.4％，而1980年後出生者，因酒精引致的肝硬化每年增長12.8％。

病毒性肝炎與自身免疫性慢性肝病也是女性肝硬化的病因，但因為有效的藥物或者疫苗，病毒性肝炎導致的肝硬化正逐漸下降。目前以及接下來的數十年，脂肪肝病無疑是女性肝硬化的最高風險。



如何降低脂肪肝病發展為肝硬化的風險？

絕大數脂肪肝初期沒有癥狀，要通過纖維化掃描或超聲波才能診斷出來。脂肪在肝臟內的持續積聚會損害肝臟，導致肝臟發炎及結疤。目前，還沒有證實有效的治療脂肪肝的藥物。治療通常基於脂肪肝病的成因，通過控制成因來減緩脂肪肝對肝臟的損害；或者通過改變生活方式，減少肝臟內的脂肪，逆轉脂肪肝病。

1、 脂肪肝患者應定期覆診檢查，並向營養師尋求有關飲食的建議。

2、 若脂肪肝因為肥胖引起，建議通過適當的營養與運動，逐步減輕體重。

3、 若是糖尿病及高血脂導致的脂肪肝，則應改善控制糖份和減低血脂水平。對於糖尿病患，一般建議選擇無糖的低脂、低卡路裏的飲食，再配合胰島素或藥物醫治，以降低血糖水平。

4、 體重正常而且沒有糖尿病的患者，也建議選擇少糖的低脂飲食；同時應避免飲酒及高糖類食物，因為兩者都會導致並促發脂肪肝病。

5、 有研究顯示咖啡（每日2-3杯）可能減緩肝臟受損的過程，降低脂肪肝病患者發展至肝癌的風險。想喝酒的時候，不如就以咖啡替代吧。