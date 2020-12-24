渥太华老年华人联谊社疫情下积极开展各项活动

2020年，渥太华和世界各地一样，受到新冠肺炎疫情的袭击，人们过着蜗居在家与世隔绝的生活，许多社团不得不减少甚至停止开展各种集体活动。

在这种情况下，渥太华老年华人联谊社（以下简称“渥京联谊社”）克服困难，创造条件，坚持多年来为老年华人服务的优良传统，因地制宜开展多项活动，使全体会员始终感觉到她的存在与温暖。

二月中旬，中国国内的疫情发展到了高峰,全球疫情也已开始广泛蔓延，渥京联谊社的会员都在关注着中国国内和全球疫情的变化，渴望得到疫情发展的有关信息。在这种情况下，渥京联谊社通过“微信群”从2月17日至3月中旬，每天定时将中国国内和全球疫情信息发送给广大会员，内容包括新增病例、累计确诊、治愈、死亡等等。

到了3月中旬，中国国内疫情得到了有效控制，从那时起，渥京联谊社又将每天转发疫情信息改为提供从网上下载的“中国疫情实时动态”和“全球疫情实时动态”两个“链接”，会员通过“点击”，就能看到中国国内或全球即时的疫情动态，从而满足了会员对疫情信息的需求。

进入五六月份，渥太华的疫情日益加重，5月29日，渥京联谊社得到了由有关组织提供的一笔防疫资金和一批防疫物品。

那个时候，渥太华实行着严格的防疫管制措施，如何尽快将这些资金和物品发放到每一个会员手中，成了渥京联谊社面临的一大难题。

在这种情况下，渥京联谊社理事会进行了认真的研究，理事会主要领导亲自前往市内一些地方进行实地考察。也就是在这个时候，渥太华的“戒严”实行了部分“解封”：允许室外保持两米以上距离的活动。于是，理事会决定，立即向全体会员发出通知，于6月3日上午在“Dows lake湖畔公园”五颗旗杆下组织一次“发放防疫钱物&游园赏花”活动，向每一位会员发送防疫现金，防疫口罩16个，防疫手套8付。通知规定，为了减少外出人员，会员可以自己来领，也可以委托他人来领，领完钱物之后，自由游园赏花。

6月3日上午10时许，前来领取防疫现金和防疫物品的会员陆续来到湖畔公园。他（她）们个个佩戴口罩，自带签名用笔。老朋友见面虽然很想叙叙旧，但都自觉避免近距离交流。所发的钱物由发放者放在凳子上由领取者自行领取,以避免人与人手接触。

就这样，在疫情带来诸多困难的情况下，在联谊社获得防疫物品不到一个星期的时间内，这批现金和物品就及时顺利发放到了几十位会员手中。

渥京联谊社所属“联谊合唱团”自2012年成立以来，一直坚持每年4至12月每星期三进行教唱歌活动，今年的情况使得这一活动无法按计划继续进行。

为了不使歌友们失去学唱新歌的机会，联谊合唱团从4月8日开始，利用“联谊歌舞团微信群”组织开展了名为“微信群学唱歌”活动，至9月23日，先后两遍教唱“2020年CD盘”的15首新歌（说明：多年来，联谊合唱团每年都要为歌友提供CD盘，每一张CD盘内存歌曲15首左右）；接下来从9月30日开始，又以“每周一歌”的名义，将“2019年CD盘”中的17首歌曲进行复习和学唱，截止发稿日，这项活动已经进行13次，预计到2021年元月13日结束。

这项网上教唱歌活动的作法是：首先，合唱团老师将将要教唱的十几首歌曲的原唱录音和全部歌词（编成《歌词汇编》）发送至微信群供歌友们保存和备用。然后每到星期三上午，老师将本周教唱歌曲需要注意的内容写成“简易教材”发到群里向歌友们进行“函授”；老师将本星期教唱歌曲的原唱录音、歌词、歌谱、老师跟着原唱学唱视频、老师自己无伴奏清唱视频、从网上下载的这首歌曲的“广场舞”“表演唱”等视频资料发到微信群，歌友们在自己家里利用手机、Ipad、电脑等接受上述视频并跟着学唱。

实践证明，这种网上教唱歌曲的方法很受歌友们的欢迎。许多歌友几个月来一直坚持学唱，有的歌友主动为不能上网的歌友提供录音录像或手抄歌词歌谱，有的歌友将学唱歌曲拍成视频或制成“相册”发到群里与歌友们共享。

在联谊合唱团开展网上教唱歌活动一段时间之后，联谊舞蹈团也准备在网上开展舞蹈教学活动。

但是，网上教学舞蹈的困难很多：它不但需要提供音乐，还要提供画面；不但需要提供能够多人参与的视频，还要提供老师与舞友可以互动的视频。

6月下旬，舞蹈团在微信群开展了舞蹈教学活动，先后向群里发送了《送情郎》《语花蝶》等舞蹈，但由于技术条件得不到满足，教学效果不是很好。

正是在这个时候，舞蹈团团长获得了“zoom”软件并学会了操作使用技术，于是决定利用这种先进的网上技术开展舞蹈教学活动。

有了“zoom”软件和操作技术，舞蹈团如鱼得水，它不但可以提供教学舞蹈所需的音乐伴奏和舞蹈画面，还能容纳众多舞友同时参加，还能使教学双方互相交流，就像在课堂上面对面教学一样。

有了“zoom”软件和操作技术，广大舞友和会员的积极性得到了充分调动，他（她）们有的自己动手下载安装，有的通过自己家人的帮助下载安装，很快就有近40位进入“zoom”并参加活动。

有了“zoom”软件和操作技术，网上舞蹈教学活动也迅速开展起来，活动的次数也由原来每周一次增加为两次，到目前为止，已经完成健身舞、广场舞、民族舞、扇子舞等舞蹈13个。

联谊舞蹈团的上述活动，引起了渥太华侨界有关组织的重视和支持。渥太华华侨服务处的林平老师，积极热情对联谊社进行帮助，主动邀请联谊舞蹈团“zoom”成员加入到华侨服务处“zoom”，还亲自给大家介绍疫情信息、健康知识、安全措施、生活技巧以及美食制作等方面的知识。

目前，渥太华的疫情还处于比较严峻的时期，渥京联谊社的各项活动依然按照计划正常进行：12月30日，联谊社将通过“zoom”举行一次“迎新年欢乐活动”。目前，活动的筹备工作正在积极进行，报名参加节目表演的会员已近20位。

联谊社的全体成员，正在以难以忘怀的心情送别2020年，同时以积极乐观的心态迎接新的一年的到来。

渥京联谊社 通讯员