春天，每当我从浓睡中醒来时，后院树林里早起的鸟儿们歌声嘹亮。或许它们在呼朋唤友，或许给孩子们谆谆教诲，也或许在谈情说爱。这是和谐动听的大合唱，高声部的主旋律，低声部的和声，配合多么默契。这是清晨的交响乐，也是美妙的晨曲。

我还是和从前一样，快速出门参加晨练。网球场是我们健康沙龙的朋友们坚持多年晨练的老地方。老年朋友一同打拳、舞扇、谈天说地、情谊交流，无比快乐的地方。我兴致勃勃地到达网球场，啊，怎么没一个人影呢？记得有次我迟到了，正在舞扇的老朋友们齐刷刷的转过头来关心地问道：“为什么迟到？”我不好意思地回答：“我被春晨的美景吸引了。蓝天、白云、绿树、红花多美的春天呀！”但现在是2020年的春天，病毒漫延，国门关闭、飞机停航、人们在家上班、孩子在家听网课，如此等等，都是在防病毒传染，谁还集体活呢？我真还记着老黃历，跑到这里来和老朋友一同打拳、舞扇呢！真是有点荒唐。我在自责中又有些失落，有些怨恨漫延的病毒，有些无奈。问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。

以前社区、社团都组织多姿多彩的活动，老人们学英语、听各种讲座、各种聚会等等。病毒打乱了世界的正常秩序。我们能坐以待毙吗？

呆在家里自学英语，每天练写毛笔字。有次我在网上看新闻，偶然看见中央电视台书画频道绘画课堂系列节目。这一发现，夸张地说，似乎有点哥伦布发现新大陆的感觉，令人激动兴奋，这引起了我极大的关注。我青年时代想学绘画，但因种种原因美梦破灭了。现在呆在家不是很好的学习机会，一举几得。虽然是八十老人，但当年想学绘画的烈火没有完全泯灭，一点就成燎原之势。听教授讲花鸟画的理论，看示范绘画的过程，然后大胆提提笔，从模仿开始。绘画我毕竟是门外汉，笨手笨足，这画的是什么呀，圆不圆，方不方什么都像的图案，自己都好笑。虽然画的不成样子，但我喜欢，我高兴，甚至觉得可爱。我清醒的意识到这是兴趣，有兴趣是学好的前提。找有经验的老师指导，找经典的作品阅读学习。看张大千的荷花、徐悲鸿的奔马、齐白石的花乌鱼虫、雪涛的画作小品等等。虽然不一定读得懂，作品的意境、构图的方式、色彩的运用等诸方面，反复实践，在绘画的海洋中学游泳，总会有些收获的。从一笔一划开始，这大半年近一年的时间，每天一读一画，老儿童学绘画，完成二百多个作业，成了待在家的风景线。

抗病毒近一年了，我老朋友们正在社区或社团的组织下参加丰富多彩的网上活动。

每周四晚7点30分，英语沙龙的老朋友们正在听老师讲授英语课。到目前，从发音到单词，简单句子到简短会话。学到第十六课是过海关，先学单词，海关、护照、行李等等，再教与海关人员简单对话。老人们感到太有实用意义了。老人们记忆力差，但种豆得豆、种瓜得瓜，总是有收获的。

为丰富老人们的生活，音乐之友艺术团，海老会都分别举办了网上聚会和演出。节目内容丰富，表演形式多姿多彩。老人们经过精心准备，京剧、黄梅戏、独唱、舞蹈等等节目都受到热列欢迎。在非常时期的别开生面的网上活动，太有意义了！

为迎接圣诞节、元旦节，快乐渥家艺术团正在火热筹备盛大的网上演出，仅在短短的几天就有十个节目踊跃报名参演。这次话动的组织者，演员都横跨西半球、东半球，这是多么特别的演出，我们期待精彩的演出。

不再累叙了，这是一道美丽的风景线。坚强的人民是战胜病毒的强有力的基石！

茅盾在《风景谈》一文中写道“在广阔无垠的大沙漠中，突然从天边出现摇着小红旗的骆驼队伍，你不觉得这是一个奇迹吗？你不为之震憾吗？这是一道美丽的风景。”

文 / 匡裕莲