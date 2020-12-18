你聼了钱医生的讲演了吗？

小友錯過了zoom，逢人便問，那個錢大夫講什麽？快給他説説。請稍安勿躁，容我道來。
在錢醫生上海第一醫科大學畢業后，立馬投入醫療工作。一干就是40-50年。對醫療，她精益求精；對患者，她殚精竭虑，負責到底。她是天津兒童可愛的阿姨——可愛的老奶奶，值得信任。
來到加拿大，醫者仁心，不改初衷，一直關注同胞的健康。海老會成立前後，錢大夫就一直帶著英文欠缺的同胞去各大醫院看病。資深醫學資格，優越的口語發音，很多人覺得比親屬陪伴更有利。
目前，人類與COVID-19的鬥爭到了相持階段，兩軍相遇勇者勝！只要我們人類做好一切防護，並大大提高自己的免疫力，戰勝病毒指日可待。錢醫生說，千萬不要有因爲時間長了對病毒就有厭煩、輕敵的想法，特別是老年人還要做好平時的保健，對常見病、高發病不可掉以輕心。24日那天她就大家有困惑的四個問題做了解答。她說了：
一：什么是带状疱疹？它是一种疼痛性皮疹，它是水痘的同种病毒引起的。水痘在中國很常見，爲什麽到了帶狀皰疹就這樣嚴重呢？其實是出過水痘，好了之後，病毒依然悄悄地潜伏在人体内。数年之后可能苏醒。一旦病毒苏醒，就会引发带状疱疹。好狡猾的病毒!
谁会患上带状疱疹？任何人，年龄越大，带状疱疹的患病风险越高。尤其人一段時間身體較弱，加上突然勞累就引發带状疱疹。如果曾接种疫苗，患带状疱疹的风险就低得多。
带状疱疹的症状是什么？這種病毒喜歡和沿著神經系統發病，所以形成就帶狀皮疹，也特疼痛，可能分布脖子、上肢、前胸、腰等部位，有些带状疱疹患者在皮疹消退后，发病部位会感到剧烈疼痛，是“带状疱疹后遗神经痛(PHN)”。都知道带状疱疹会传染，願意接种疫苗老人是個好方法。
二：《阿司匹林》这个药历史悠久，曾经作为解热镇痛药用于发热、关节痛、关节炎等疾病，這是大劑量300-500毫克單位。随着研究深入，发现阿司匹林具有抑制血小板的聚集的作用，這只能是小劑量，在加拿大81-100毫克單位。在临床上广泛用于脑梗死、心肌梗死、冠心病的二级预防。它是目前应用最广、最多的药物。與解熱止痛的大劑量的《阿司匹林》要區別好呀！
- 錢大夫特別提醒：《阿司匹林》千萬不能當成保健藥，服用過量不是有益無損，過量會造成身體大面積出血，不治身亡。正常情况下，只需每天早餐后服药一次就能起到抗血栓的疗效，阿司匹林肠溶片也可以在临睡前服用，通常剂量为75mg至100mg。长期服用阿斯匹林的作用是持续性的，早晚并没有多大区别，关键是坚持。也就是说不能吃一段时间停一段时间。
三：老年補鈣的問題。老年人都有常見病就是骨質酥鬆，这是一种以骨量减低、骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性骨病，是老年人常见疾病之一。骨质疏松最严重后果是骨折，骨矿含量下降（钙和维生素D的摄入、转化、吸收不足）导致的骨微细结构破坏。這樣就決定了要補鈣。搭配钙剂：如果无法从饮食中获得每日所需钙含量，那可以搭配钙剂。一次摄入钙含量不宜超过500毫克，补得太多，適得其反。不是说钙吃得越多，形成的骨骼就越多。过量补钙，血液中血钙含量过高，可导致高钙血症，并会引起并发症，比如肾结石、血管钙化等。市面上的钙主要是碳酸钙和柠檬酸钙，如果患有胃炎或者常常消化不良，可以选择消耗胃酸较少、较为温和好吸收的柠檬酸钙。錢醫生還拿出自己在Costco買的鈣片的瓶裝給大家展示。
四：高血壓。老年高血压的定义及血压测量是前提，老年高血压的定义年龄≥６０岁、血压持续或≥１４０和（或）舒张压≥９０ｍｍ Ｈｇ定义为老年高血压。老年高血压的治疗需个体化、合理化。非药物治疗是降压治疗的基石，鼓励患者纠正不良的生活习惯。錢醫生强調，老年高血压的诊治一定要聽醫囑，不要自己隨便停藥或減藥。因爲人每天的血壓與情緒有關，高壓不低於100也是正常的。
錢醫生談笑風生，生動幽默，不覺已經過一個小時，大家聽的意猶未盡，不斷地提問。我僅僅概況報告一下，总感到沒有把錢大夫的意境和關心傳遞給大家。朋友們還是多多準備提問的内容，讓錢會長再一次酣暢淋漓與我們大談老年養生保健。
12月29日周二下午兩點再見！
Yanling Chen 總結 2020年12月6日