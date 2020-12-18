你聼了钱医生的讲演了吗？

小友錯過了zoom，逢人便問，那個錢大夫講什麽？快給他説説。請稍安勿躁，容我道來。

在錢醫生上海第一醫科大學畢業后，立馬投入醫療工作。一干就是40-50年。對醫療，她精益求精；對患者，她殚精竭虑，負責到底。她是天津兒童可愛的阿姨——可愛的老奶奶，值得信任。

來到加拿大，醫者仁心，不改初衷，一直關注同胞的健康。海老會成立前後，錢大夫就一直帶著英文欠缺的同胞去各大醫院看病。資深醫學資格，優越的口語發音，很多人覺得比親屬陪伴更有利。

目前，人類與COVID-19的鬥爭到了相持階段，兩軍相遇勇者勝！只要我們人類做好一切防護，並大大提高自己的免疫力，戰勝病毒指日可待。錢醫生說，千萬不要有因爲時間長了對病毒就有厭煩、輕敵的想法，特別是老年人還要做好平時的保健，對常見病、高發病不可掉以輕心。24日那天她就大家有困惑的四個問題做了解答。她說了：

一：什么是带状疱疹？它是一种疼痛性皮疹，它是水痘的同种病毒引起的。水痘在中國很常見，爲什麽到了帶狀皰疹就這樣嚴重呢？其實是出過水痘，好了之後，病毒依然悄悄地潜伏在人体内。数年之后可能苏醒。一旦病毒苏醒，就会引发带状疱疹。好狡猾的病毒!

谁会患上带状疱疹？任何人，年龄越大，带状疱疹的患病风险越高。尤其人一段時間身體較弱，加上突然勞累就引發带状疱疹。如果曾接种疫苗，患带状疱疹的风险就低得多。

带状疱疹的症状是什么？這種病毒喜歡和沿著神經系統發病，所以形成就帶狀皮疹，也特疼痛，可能分布脖子、上肢、前胸、腰等部位，有些带状疱疹患者在皮疹消退后，发病部位会感到剧烈疼痛，是“带状疱疹后遗神经痛(PHN)”。都知道带状疱疹会传染，願意接种疫苗老人是個好方法。

二：《阿司匹林》这个药历史悠久，曾经作为解热镇痛药用于发热、关节痛、关节炎等疾病，這是大劑量300-500毫克單位。随着研究深入，发现阿司匹林具有抑制血小板的聚集的作用，這只能是小劑量，在加拿大81-100毫克單位。在临床上广泛用于脑梗死、心肌梗死、冠心病的二级预防。它是目前应用最广、最多的药物。與解熱止痛的大劑量的《阿司匹林》要區別好呀！