【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的妈妈

Jenny Bi 毕晋宁

我的妈妈是全世界对我最好的人，因为她是个好妈妈。等我讲话的时候，她一点声音都不发。妈妈有的时候会给我做一些事情：她会帮助我学习，带给我快乐。我写北京烤鸭的作文，她帮我找到很多资料。过了几天她又给我做了一个真的自制北京烤鸭！但是等我要吃鸭子的时候，她就拦住我说：“我要先拍照！”她做的烤鸭实在是太好吃了！我妈是个海外华人。她是从中国福建来的。她会给我做好多好吃的！吃烤鸭那天晚上，因为烤鸭的烟，烟雾警报器也叫了。第二天，她还自己把高高的报警器的电池换了。当我做错事情，妈妈就喜欢当面严格的说我，有时也会和爸爸一起背后说我“坏话”。他们说是为我好，但是那么在背后说我，我又听不到。我的母亲也会带我去很多地方玩，比如说：美国大峡谷、羚羊峡谷、黄石公园、拉斯维加斯，去加勒比海坐邮轮……妈妈喜欢带着我一起去旅游，也很爱看新闻。妈妈最近喜欢网购。她也喜欢运动、读书、学习和音乐。我觉得妈妈很辛苦，因为她平时每天都要上班，每个星期她只会休假两天，回家还要做很多事情：辅导我学习功课，而且接送我参加很多兴趣班。因为Covid-19(新冠病毒)，我们现在每天都待在家里不能出去玩。妈妈就会带我每天在家锻炼身体，在门口晒太阳，陪我做手工。她周末还和我一起做面包和蛋糕，而且给我在电视上放太阳马戏团的精彩表演。妈妈很爱我，对我的帮助很多，也让我很开心。她是我的好妈妈，母亲节快乐！