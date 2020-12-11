七日之《十一月四日》

文 / 十月 Canada

昨天老周问我，他可不可以周四来拜访我，顺便吃一顿午餐。我说来吧。但是我没说给他吃什么，我也没问他想吃什么。

过了一会儿，他突然说菜单不变。我说好。

一个月前他说要来拜访，问我他可以报菜单么。我说报吧，他就说了三样，前菜主菜和甜品。然后，由于我的时间安排有变动，拜访的事就搁浅了。

所以，当他说菜品不变时，我心里仍旧记得他当时报出的三样。

主菜牛排我有，甜品巧克力慕斯需要的配料我也齐全。前菜Gazpacho（西班牙冷菜汤）的配料我在脑子里紧急地过了一遍，差红椒、黄瓜和罗勒（basil)。

我有一条桃红色的长裤，很美的颜色。当时在我体重的高峰值期间，逛街时看到了这条很美色时髦的亚麻面料的长裤。试了小号不行，中号也不太行，穿中号除非憋口气，于是就买了大号的。

其实我当时那么胖，穿这个颜色？颜色没什么毛病，上身效果很是一言难尽。

但是我遇见喜欢的东西，我就不犹豫，没有什么是可以阻拦一见钟情的。我与这条亚麻面料的桃红色长裤一见钟情了。

就买了。

十年之后的昨天第一次穿。腰围我早早给修改完了，但是仍旧需要一条皮腰带拉紧裤腰。上衣是早先去海洋馆时买的一件桃红色的帽衫。

上身，恰好是我以为的样子。

经过这一番绝美的搭配，我出门的路线也临时做了变动。原本我想着就去一趟菜店，但心有不甘。出来菜店，进酒铺买了香槟，又去了那间我喜爱的家居店。

最后一站去Longo’s买水果。

从Longo’s出来，赶上了天空挂出一片美色的晚霞。我忍不住想拍下美色，我拍下了美色。

我无法描绘好晚霞的美色。

灰蓝色压着桃红色，桃红色与罗列出来的金黄堆叠堆叠，成就出昨日那了不起的傍晚。它们渐渐深，渐渐浅，渐渐与我身着的桃红色相亲相爱。

相映争辉。