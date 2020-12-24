【OTTAWA天天中文学校作文选登】我喜欢上海

孙裔喆

上海是中国最大的现代化城市。上海有很多世界性的展览会，里面有很多的重要的作品。上海有很多有影响力的建筑物。我的爷爷奶奶一家就住在这里。在我十岁的时候，我们全家回了一次上海。



傍晚时分，我们全家到达了上海浦东国际机场，办好了入境手续后，我们推着行李车，上了出租车，一个多小时后就到了爷爷家。爷爷为我们准备了一顿很好吃的晚饭。

第二天的早晨，我问爷爷，我们能不能去参观东方明珠广播电视塔和外滩，爷爷痛快地答应了我。吃完早饭，我们立刻动身出发。到了电视塔脚下，抬头往上看很是雄伟。大概有467.9米高，是上海的地标性建筑。电视塔被设计成由下、中、上三个球体组成。里面有许多餐馆、购物中心，而且还有一个博物馆。最上面还有一个环形玻璃观光通道，看上去很危险，我不敢走上去，哥哥笑话我胆子小。

告别了电视塔，我们全家又去了外滩。外滩在黄埔江西岸，与东方明珠电视塔隔江相望。沿着滨江大道我们边走边欣赏。一路上看到有的人在散步，有的人在锻炼，有的人在跳舞。爷爷介绍说，在半个世纪前，外滩是外国人的租界，各个国家都在这里建设银行、开公司。共有52幢风格不同的大楼，所以外滩有“万国建筑博览群”之称。

我很喜欢这两个地方。我相信每个来过上海的人也会喜欢这两个地方，永远不会忘记的。