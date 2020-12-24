七日之《十一月六日》

文 / 十月 Canada

一早起来，我决定将这个周五设为空想日。

星期五是很复杂的日子，与一周的其它日子相比，它肩负了更多的指望与重任。指望，午餐时间就可以逐步落实；或者晚餐，或者是即将展开的整个的晚间之后。

这个周五我没有外出的指望，也没有安排相约吃喝快乐的重任。我只是指望在懒散松懈的状态下完成周末两天的行程列表。

星期六与星期日的逛街时间，地点以及路线；要买什么圣诞节的装饰品。我原来列下的周末的落实重任的清单是这样的。

我本来还指望找个人空谈一下圣诞节的吃喝购物买买买的安排，但很快我就放弃了这个想法。因为，我突然困得不得了了。

我立马倒在我的从意大利空运过来的皮沙发上，开始睡觉。

说起这个沙发，其实我特别不满意这个沙发。当时订购时只看了图片，印刷品上显得它那个时髦的模样。尺寸什么的我大致过了一眼，只空想着坐下去或者躺下去时的感觉，那叫一个期盼。

等了两个月，沙发终于进了家门。

样貌和颜色与印刷品上展示得一模一样，我没有不满意。但是当我一坐下，我和我妈说：“妈呀，我永远牢记在心一件事，没看见实物的任何东西都不能买，这个好看的沙发坐着有点硬，我想要的是软绵绵的沙发。”

当时，送货员一走我立即打电话给我的好友。我开门见山地说：“沙发你抬走吧，我必须重新买一个HR的。”

“你忘了，你喜欢的HR的沙发尺寸你家大门进不去。”

“那怎么办，这个沙发太硬了……”我嘀嘀咕咕说了一堆话。

最后，经过友人的诚挚劝说，我决定暂时留下此沙发，先坐一阵冷静冷静。这一坐就是三年。

至今，虽然我并未有真正意义上的喜欢过这沙发，但是我确实以平和之意与它友好地朝夕相处着。