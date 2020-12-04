【OTTAWA天天中文学校作文选登】新型冠状病毒

贾子齐 六年二班

2019年12月，出现了一种新病毒。直到现在，它一直影响着我们的生活。它是从中国开始的，然后慢慢地传播到全世界。通过打喷嚏和咳嗽传播。这个病毒对老人和小孩可能是致命的。不但人类可能感染该病毒,而且动物也可能感染。实际上，我们认为动物首先感染病毒，然后再将其传播给人类。因此，我们需要待在家中隔离。



新冠病毒虽然是致命的,但是如果我们在大多数时间都尽力待在家里，那么我们就不必担心。如果我们经常洗手和不摸脸，就不会得病了。每次触摸物体时，都必须洗手，否则触摸的下一个物体将被感染。洗手时，必须用肥皂擦洗至少20秒钟。然后可以将肥皂洗掉。目前，最好的方法是留在家里，同时确保自己的健康和清洁。

在隔离期间,我每天都很忙碌。因为没有去学校上学，所以我睡得更长一些。我通常每天早上11点起床。吃完饭后，我做老师留的作业。我先做我的英语和数学，然后做法语和科学。做完作业后，我喜欢跟朋友打游戏。当我玩了大约一个小时后，我停下来为体操做准备。为了做体操，我把头发扎成高高的马尾辫。然后我下楼吃午餐。接下来，我和我的爸爸妈妈打牌。我跟我的妈妈是一个团队，所以我爸爸一个人。我们有时候赢，有时候输。每天我都能快快乐乐地玩和认认真真地学习。

在隔离期间，虽然还不错，但是我宁愿不待在家里。相反，我宁愿去学校学习和去健身房训练。