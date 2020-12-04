疫情下的日健中心新面貌

文 / 姚争

从金碧辉煌的唐人街牌楼往北，就会看到211 Bronson Ave那幢灰色的三层楼房，在那一楼，便是渥太华老人们大多知道的：森玛锡西日健高龄康乐中心！那里是老人们游玩、打球、锻炼的乐园，是学习、交流、提高的学校，也是咱们的快乐老家！

从2020年三月，新冠疫情肆虐，日健中心暂停线下活动以来，至今，他们的情况怎样了呢？

在森玛锡西社康中心的积极领导下，日健中心的蔡主任带领胡先生、小金，顺应形势、精心设计、周密计划、依靠群众，充分利用现代科技网络手段，开展了日健中心活动的崭新模式！

一，每月制定活动安排表，并通过微信、邮寄形式向每位会员发送活动安排表，做到人人心中有数，便于挑选自己喜欢的项目。

二，每周四天均有详尽的安排。

（星期二）太极班，老师在网上示范，学员在家跟学，一招一式，随时提问，纠正动作。

英语课，老师由浅显而实用的日常用语着手，使学员产生兴趣，学以致用。

“快乐不求人”茶聚节目，在清茶咖啡的香气中，网上聊天，如同促膝谈心，十分惬意开心！

还经常由森玛锡西的护士来举办健康讲座，针对常见的老年病症，谈防治常识，深受欢迎。

（星期三）国语班，通过诗歌、短文的讲解朗读，帮助广东籍会员提高国语的听说能力，非常实用。

老人运动课，随着轻柔的音乐，人们跟随网上老师做操，简便易学，使浑身都动起来。

电脑手机问题咨询。进行一对一问答，每人三十分钟，使每位预约者的个别难点，得到实实在在的帮助。

“厨乐无穷，美食一起做”节目，让参加的会员一展自己的厨艺独门秘籍，并推广、交流。让做美食、品美食、谈美食的乐趣，冲淡疫情带来的郁闷与苦恼，弘扬生活的美好！

有时，还举办“日健生日ZOOM聚会”，在屏幕上老友重逢，喜出望外，热闹非凡！

（星期四）排舞班乐声悠扬，老师和学员看着网上舞蹈视频，翩翩起舞，在音乐中徜徉！使肢体更加健美！

“唱谈怀旧广东歌”的电话节目，更是许多歌迷的心爱，许多粤语歌曲红遍东南亚，深入人心。学员们在电话中，你方唱罢我登场！唱的人兴奋，听的人过瘾，真是欲罢不能。

电脑入门简介课，贴心地分粤语和国语进行。对于完全不接触电脑的老人，消除他们的畏难情绪，由浅入深，几乎是手把手的反复敎练，起到了普及的效果。

周四的“疫情东西”电话节目举办过许多精采主题活动。例如：谈疫情中的亲情、大家猜谜语、讲笑话、中秋话团圆等等。被选为特邀嘉宾的学员认真备课，声情并茂，畅谈心声。其他学员即兴发言，诉说感悟。每当结束时，人人意犹未尽，期待下期。

（星期五）广场舞班，是不少老学员的必选，通俗流行的歌曲，简洁明了的舞步，跳出了健康，跳出了欢乐！

中外风俗趣谈，是一档广东话电话节目。是日健中心和良友中心联合举办的，融知识性、趣味性于一体，风趣幽默，让人们在哈哈一笑中，轻松心情，忘却忧伤。

长者电脑讲座分粤语国语两档。真正帮助老人学习如何使用网上翻译工具，真正帮助老人明道、解惑、动手、纠错、提问，逐步提高电脑使用能力。

综上所述，日健中心之所以在疫情中，冲破阻力，各项线上活动蓬勃开展，是因为：

有加拿大联邦政府的关怀，有加拿大安大略省老年人与无障碍部、东安大略省联合之路和渥太华市政府提供资助和支持！

有日健中心的蔡主任和胡先生、小金的认真、负责、严谨、扎实的积极工作！

有日健中心组织力量，为广大老年学员能有效参与网上活动，持续提供技术支持，包括对造访会员协助安装软件，透过电话、网上及现场，解决技术问题及指导应用方法，举办一系列电脑课程及设立讨论群组。

有日健中心联系其他社会服务组织、慈善组织，为会员提供免费的口罩、消毒液，及借用平板电脑、上网数据卡等等。

有日健中心的强有力的义工队伍！疫情无情人有情！三、四月份，十三名会员的联系团队，便定期分工用电话及微信，慰问了近150名会员，累计次数超过3000次。至今，义工队伍更加壮大，他们无私奉献、一心为公！献计献策，建设日健！

有150位左右的日健中心的会员的参与热情！心相连！情相依！每月广大会员积极向中心捐款，日健中心在风霜雨雪中，坚强屹立！蓬勃成长！

我们坚信，日健中心过去是，今天仍然是：

我们全体学员的学习、提高的大学校！

我们的唱歌、跳舞、健身的大乐园！

我们相聚、相知、相助、相守的快乐老家！

这真是：日健中心快乐多，温暖电波传百家；

学习英语和电脑，太极排舞歌声亮。

何惧疫情不孤单，空中桥梁你我他；

胜似兄弟姐妹情，众手浇开满树花！