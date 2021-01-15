文 / 十月 Canada

天气暖和的日子窗外就会嘈杂，行人与车辆争抢着前呼后拥，一个个大着嗓门儿喊话。

相反，未必非要天寒地冻。只要随便从哪个方向刮起一阵风，这些大嗓门们立马就会躲起来，小心翼翼着只顾得取暖，顾不得大嗓门了。

风会呼呼地刮，追逐着各种动静。

我懒懒散散地躺卧在床，透过封得严实的窗户望着蓝天，听着好天气附带着的吵吵嚷嚷。

我在心里举起了什么东西，一种有力量的且可以抛出好远的东西。这东西可以砸灭火气，砸灭火焰，砸灭……。其实，我倒也知道，我根本没办法找到这样一件带有魔力的东西。

“沙沙沙，沙沙。”我想起起风的最初始阶段，应该有一阵不完全有力量的沙沙作响。而后，呼呼呼，呼呼才接踵而至。

为了不再欲罢不能地寻找心里想的东西，我离开床。

下楼，打开冰箱拿出未完全解冻的一块猪肝放案板上，拿出一把快刀，沿着冰渣子的内沿儿切薄片儿。很快，一块本躺在案板上的猪肝变成了叠叠起的片儿山堆放在碗中，加料酒加盐腌上。

我又切了一堆红椒片、绿椒片和黄瓜片。明天，这些薄片将在同一时间下锅，在热油上吱吱作响，等着过水的猪肝加入队伍。

吱吱响，滋滋香。

我折腾完这一套明天才吃的菜，取保鲜膜遮盖好，放回冰箱。

回到二楼，回到懒散的状态，我继续望向窗外。天色渐渐暗下来，但嘈杂仍旧还在。只是，至少此刻我心里只在意着天蓝蓝。

放下了寻大风灌耳掩埋嘈杂。