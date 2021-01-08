渥京老年华人联谊社举办网上“迎新春欢乐会”

2020年突如其来的新冠疫情改变了我们的活动轨迹，依法依规不能开展聚集性活动，但思念彼此的心情却久久萦绕心头，幸亏有华人社区服务中心林平女士（中华会馆常务副主席）大力搭建网上ZOOM，又在我社全体共同社长精心组织下，於2020年12月30日下午举办了ZOOM“迎新春欢乐会”，会议以林平女士朗诵自己写的诗作开场白，前执行社长周万方先生代表理事会发表新年贺辞，并感谢付出辛苦的林平女士和蒋腊英执行社长。

文娱节目丰富多采，各表所长。静芳和柴桢夫妇朗诵毛主席诗词《咏梅》，朗朗之声道出了梅花的铮铮铁骨，突出梅花甘愿隐于百花之中的情操，“俏也不争春”显示了无欲的品格。瑞麟朗诵《懂得放下》，它告诉我们这是种人生智慧，只有懂得放下，你才能前行。周万方、新亚夫妇表演京剧《红梅赞》，刚柔并济，表现了“江姐”千里冰雪脚下踩，三九严寒何所惧的英雄气概，体现“江姐”一片丹心向阳开，高歌欢庆新春来的伟大胸怀。润莲女士出色地打《42式太极拳》，其一招一式极为标准，动作优美娴熟，激发起我们想跟着学的愿望。可元跳《小白船》，优闲自得。杏莲的《记得咱的家》，反映儿女在外，父母总牵挂，盼你常回家看看。仕芳独舞《好兆头》，欢快喜庆迎新年，寄望2021年有个好兆头。丽娟献上《语花蝶》，情歌曼舞，优美抒情，四位女士的献舞好听好看。大家唱《我的中国心》和《新年好》，前者唱出了祖国在我心中重千斤，为“我是中国人”而骄傲，后者轻松快乐，盼望来年开门红。老张、李敏夫妇真挚献唱《天使的身影》，我看不见你温柔的面孔，却看得见你勇敢的行动和善良的心灵，盛赞白衣天使是生命的守护神。星晨先生的《雪花天上来》，把雪花、秋叶和自己融为一体，表达对祖国深爱的赤子之心，歌声浑厚敦实，婉转动听。曹老先生和碧如天妇深情献唱最新最火的歌曲《可可托海的牧羊人》，阐述了牧羊人和养蜂女的故事。进德由他孙女一起伴唱《三套车》，歌声优美深沉，哀份豪放，唱出丁马车深受欺凌的悲惨生活，洋溢着浓郁的俄罗斯民族气息。时婉女士演唱《梨花颂》，唱出杨贵妃与唐明皇之间的爱情跌荡，感人肺腑。《站在草原望北京》展现了少数民族人民热爱祖国，积极投身中国梦的伟大事业，镜英热情地唱出了这种味道。由蒋腊英表演《月桃花》歌声柔软婉转动听，三月桃花使人舒缓绥解心乱如麻之心情。

短短二小时的欢聚，让参会者饱尝眼福，留下难忘的记忆和许多念想，获得众多点赞，我们也诚心诚意等待下一次欢聚。

渥京老年华人联谊社通讯员