文 / 十月 Canada

昨天早晨起来，按照惯例称了体重。看见秤盘上显示出的数字，我心里一怒，又有点自责自己总想吃东西。

“怎样才能不吃东西或者少吃东西？不，不行，少吃也不好，不吃东西最完美。”我心里默念。并做出决定，吃完这碗菜汤就出门。

去年底开车去北部某小镇逛街，看中了一堆碟子杯子碗，白色的，我对白色的所有物品都痴迷着。可我没买。

因为我挑挑捡捡又三番五次搭配之后，就是无法选择哪个配哪个更令我的审美有眼前一闪亮的快活劲儿。迷茫之际，我迅速决定离开这堆白色的碟子杯子碗。

如果我仍会想念它们，就再回来。

离开店铺后去了湖边，找了一块硕大的有安全感的大石头坐了下来。我坐在石头上想了很久，仍然决定不了。

拎着其它收获的东西回了家。

圣诞节如期而至，新年如期而至，农历新年如期而至。

二月份，一个阳光明媚的日子的某一时刻，我站在旧金山的某个山头上望着驶进驶出的车辆穿梭于熙熙攘攘的金门大桥。

景观宜人，让逐渐沸腾的热血冲上心头。

这种感觉也曾经发生在我见到那堆碟子杯子碗的时候，同样的热血当有同样的选择。

我有了决定。我必须要拥有那堆白色的碟子、杯子、碗，如我此时拥有的景观。

我很幸运。

昨天当我走进店铺，我看见了它们。依然是优雅的一堆，各自未经搭配的单品。

“谁又在乎搭配呢？都买下就好了。”我心里跳出来这些个词句。“带它们回家！搭配不过就是拥有了，就有了搭配。”

我拎着大大小小的袋子，我兴高采烈。