欢欢喜喜迎新年《快板》

文 / 张志明

打竹板，响连天，

我给大家说快板；

数九寒天冷风吹，

渥太华华人心里暖；

海老会会员在一起

聚集在那ZOOM上，

热热闹闹、高高兴兴、

快快乐乐、喜气洋洋的搞联欢；

参加的华人特别多，

我数了一下足足就有三百多；

男男女女老老少少，

夫妻参与全家出动不简单；

海老会里的人才多，

节目精彩的没法说；

有歌曲戏剧和舞蹈，

二胡独奏还有古筝来弹拨；

诗歌朗诵不可少，

快板打的真热闹；

身在加国不孤单，

像在国内过新年；

大年三十要守岁，

正月初一吃汤圆；

初一早上不扫地，

初一不能借钱花；

初一不能把门串，

初一夫妻不吵架；

初一不能睡懒觉，

初一不能把孩子骂；

高高兴兴在一起，

热热闹闹过新年；

正月十五龙灯会，

一对狮子滚绣球；

三月三王母娘娘蟠桃宴，

孙猴子来把仙桃偷；

五月初五端阳节，

白蛇许仙喜相逢；

七月传说天仙配，

牛郎织女把面会；

八月十五云追月，

嫦娥月里犯了愁；

九月九是重阳节，

登高望远解忧愁；

开始寒冷冬月天，

人人都把棉衣穿；

腊月天里都很忙，

家家都把年货办；

欢欢喜喜迎新年，

华人朋友忙的欢；

你敲锣来我打鼓，

男女老幼乐无边；

天增岁月人增寿，

春满乾坤福满门；

牛年牛气要冲天，

五谷丰登国太平。