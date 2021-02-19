中国“非遗”在渥太华（下）

文 / 姚争







书法，也是中国“非遗”的重要一项。渥太华艺术协会，己经走过了三十年的历程！前任会长黄炳麟先生、陈克辉先生，现任会长曲永仲先生为之付出大量心血和时间。渥太华艺术协会及其下属的书法协会，已经举办了十届加拿大全国中华书画联展；每年六月渥太华中心图书馆举办会员书画、篆刻作品展；每年夏季，举办为社区服务的免费书画讲座；在报纸、网络上开办每周一期的艺术专栏。许多书法家和书法爱好者来到异国他乡，从未放弃心中对书法艺术的挚爱。他们平时在家里天天勤学苦练，在社区切磋互评各自的作品。渥太华书法协会每年均会举办书法作品的展览、比赛、义卖。每当此时，书法家们如过节一般，喜赴盛会。展览会大厅四面墙上，一幅幅各具特色、流派迥异的书法作品高高悬挂，墨汁淋漓、豪气充溢、纵横恣肆、力透纸背！观众们观看欣赏，心灵如沐浴了清新的春雨，那么的纯净！那么的空灵！

渥太华书法协会在渥太华各社区的活动中，都会现场书法表演，饱蘸墨汁的毛笔在宣纸上，挥洒自如，一幅幅优美的书法作品片刻呈现，让中外观众啧啧称道。渥太华书法协会还举办少儿书法班，让出生在加拿大的孩子们认识中国的文房四宝，学习中国书法的悠久历史，懂得中国书法的流派魅力，运用中国毛笔在宣纸上横竖撇捺。孩子们是聪慧的，通过书法学习，他们领悟到中华文化的博大精深，懂得了自己祖籍国的根！

渥太华书法协会曲会长积极参加社区活动，推广中国书法的普及。在一次社区庆新年活动中，他用中英文介绍中国的笔、墨、纸、砚。并挥毫写下“猪年快乐”、“新年吉祥”等贺词，立即被大家一一拿走。接着他为西班牙、意大利等族裔观众题字。外国朋友在他桌前排起了队。曲会长询问了每个朋友的名字，立即用毛笔写下对方的中文名字，如“安娜，新年快乐！”“威廉，新年吉祥！”“艾米丽，四季平安！”……拿到的朋友们兴奋不已，回到座位，纷纷交换观看手中的墨宝，为自己的中文名字、为神秘的中国方块字、为奇妙的中国书法而欢乐无比！中国书法架起了华人和各族裔人们友谊的桥梁！

在加中文化艺术协会——华星艺术团主办的“加拿大渥太华——加中友好日”演出现场，曲会长会同渥太华华音囯乐团，将儒雅的中国书法表演，与悠扬的中国民乐演奏，美妙结合。一幅洁白的宣纸悬挂正中，一旁的方锐赏先生打起扬琴，张安民先生拉起二胡，中国民乐在加蒂诺園艺雕塑公园上空，如潺潺流水般的荡漾。曲会长挥笔疾书，十分潇洒。一曲奏罢，一幅白居易诗篇的书法作品，己然完成。本来屏息凝神观看的观众，情不自禁地发出热烈的掌声！此时，加拿大议员上台祝贺，与书法、国乐艺术家合影，并欣喜地接受了这幅完美作品。全场又一次响起欢呼声和掌声！渥太华书法协会又一次让世界认识中国！

中国“非遗”之一的沪剧、越剧，在渥太华也拥有许多戏迷、戏痴。浦江之友、复旦校友会、海老会、浙江同乡会等等华人社团，每当节庆联欢活动时，总有几位登台献唱沪剧、越剧，袅袅乡音，牵动乡情，让人泪湿眼眶，心儿飞回故里。中国上海著名越剧演员姚水花移民加拿大后，她的女儿姚菲菲在母亲的艺术薰陶下，经过刻苦学习训练，越剧技艺日臻完善。姚菲菲在工作之余，组建了菲菲戏剧苑，自2009年以来，举办了多次戏曲专场演出，盛况空前！在舞台上，姚菲菲表演了越剧、沪剧、京剧、昆曲、豫剧、粤剧、京韵大鼓、黄梅戏等等中华戏曲的经典作品。她生旦俱佳、文武兼备、声域宽广、身段曼妙！她重视将戏曲与舞蹈巧妙结合，并充分将服饰、舞美、音乐、灯光交融配合，让广大观众惊叹于美轮美奐的越剧等戏曲之独特魅力！姚菲菲于2019年的渥太华春晚的舞台上，演出越剧“相思树—待郎归”，那俏丽的扮相，声情并茂的唱功，充分表达角色的内心世界，又一次让中国“非遗”之一的越剧熠熠生辉！在渥太华播撒了越剧沪剧等戏曲的种子！

渥太华戏曲乐园，聚集了一批中青年戏曲爱好者。她们在工作之余，听录音、看视频，学唱腔念白，领略流派魅力。在戏曲乐园的微信群里，交流唱段、征求评点、努力改进、不断提高。戏曲乐园每年四季举办戏曲联欢晚会。会上大家演唱自己精心准备的拿手唱段，唱的尽兴，听的过瘾。在加中文化艺术协会主办的：加拿大郁金香节——中国日的舞台上，在中华会馆主办的元宵大庙会上，在加拿大渥太华加中友好日的演出现场……沪剧燕燕说媒、沪剧璇子中的金丝鸟、越剧白蛇传唱段、越剧梁祝中的小九妹、越剧红楼梦中的天上掉下个林妹妹……乡音乡情乡亲，故里故友故事！江南丝竹轻柔响起，台上台下的心绪，似乎都飞回到梦牵魂绕的儿时家乡，闻到了南汇的桃花芬芳，看到了青浦金黄油菜田的灿烂，听到了杭州九溪十八涧的泉水叮咚，感受到嵊县清晨轻雾炊烟的温馨……渥太华戏曲乐园为全市各社区的沪剧越剧及各剧种的宣传、传承、发扬，培养了骨干力量。就是在2020的疫情中，渥太华戏曲乐园运用视频与ZOOM的平台，坚持开展戏曲学唱活动，举办渥太华网上戏曲交流。并且积极参加洛杉矶、多伦多主办，蒙特利尔、新加坡、波士顿、悉尼、墨尔本等的业余越剧团及爱好者们协办的网上美亚澳越剧嘉年华。这真是：温暖电波传妙音，空中剧院演百戏！表达了人们在焦虑之中，重拾乐观和自信！更体现了人类顽强的生命力！

还有孟伟越剧社，教授以越剧小生为主的唱腔和身段，尤其是越剧小生形体的挺拔，扮相的俊秀，唱腔上：学徐派的高亢激情，尹派的深沉多情，范派的流畅纯情……经过刻苦的训练，十余人组成的越剧表演唱“梁山伯与祝英台”中的“十八相送”成功亮相！（要知道其中有些学员还从未接触过越剧）。她们身穿浅蓝或粉色长衫，双双鱼贯而出；尽管唱腔身段略显稚嫩，但恰好表现出少男少女初恋的青涩和纯真。充分展现了祝英台的热情试探，和梁山伯的憨厚呆萌，以及两人间的情深意重、难舍难分。演员们的青春气息洋溢整个舞台。无论在国会山大厅，还是在郁金香节——中国日舞台；无论在华人教会礼堂，还是渥太华社区活动现场，她们都获得热烈的掌声！很好地将中国“非遗”之一的越剧艺术传承和发扬光大！

必须指出，以上中国“非遗”在渥太华的传承团队，自2015年起，己分别加入到了加中文化艺术协会。（该协会的主要文化团体组成了渥太华华星艺术团）。基于广泛的加拿大艺术团体的加盟，加中文化艺术协会目前拥有在音乐、舞蹈、摄影、绘画、文化教育、文体社团等共计四十余位团体理事。理事单位分布于渥太华、多伦多、蒙特利尔、温尼伯、卡尔加里和温哥华等加拿大主要城市。正是在加中文化艺术协会的领导统筹管理下，中国“非遗”于渥太华的传承有了更加有序、有效、有力的保障！加中文化艺术协会理事长、加拿大健康时报创办人兼总编张志刚先生感慨地说：“传承中国“非遗”，弘扬中华文化，需要我们在海外的华人华侨共同努力，加中文化艺术学会的40多家理事单位，作出了应有的贡献！“

传承中国“非遗”同时也得到了中国驻加使馆一贯的亲切关怀和大力支持！中华人民共和国国务院侨务办公室每年都会在北京、南京、深圳、厦门、广州等地，举办“文化中国——海外文化社团负责人高级研修班”、“文化中国——中华才艺培训班”等等，切实加强了包括中国“非遗”项目在内的文体骨干的培养，提高海外的中国“非遗”的传承者们，喜获祖国母亲乳汁的滋养，决心成为和谐侨社的建设者！中华文化的传承者！中外友好的推动者！中国故事的金画笔！

中国非物质文化遗产已经走向世界、走进无数人的心里！

有华人的地方，就有中国非物质文化遗产！

看，在渥太华，中国非物质文化遗产，如青松般根深叶茂！如奔腾江河，源远流长！

（本文应邀刊登于上海师范大学校刊“非遗传承研究”2021第一期；“非遗传承研究”由上海师范大学和上海教育出版社联合主办）