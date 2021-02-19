【新起点律师事务所专栏 】什么情况下可以不缴纳土地转让税LTT？

根据安省土地转让税法（Land Transfer Tax Act），除特定免除外，发生在安省的房产或土地交易均要由买家缴纳土地转让税。



应缴纳多少土地转让税法？

土地转让税法根据交易房产或土地价值来计算，具体税率如下：

• 房产价值$55,000及以下：0、5%

• 超过$55,000,至$250,000：1、0%

• 超过$250,000,至$400,000：1、5%

• 超过$400,000：2、0%

• 超过$2,000,000,且土地包含一或两个独立住宅（Single Family Residence）：2、5%



便于大家计算，可以使用以下网址中的计算器：

https://www、teraview、ca/en/pltt-calculator/



什么情况下可以不交土地转让税LTT？

1、夫妻之间房产转让

请特别注意，不是所有的夫妻配偶之间的房产转让都免除土地转让税，仅有以下三种情况可免除：

• 转让交易中的唯一对价（consideration）为接受产权下注册的抵押，比如贷款按揭；

• 基于分居协议的转让；

• 基于法庭判决的转让。

备注：夫妻配偶关系认定采用安省家庭法第29条对于配偶(Spouses)的如下定义：（1）双方缔结婚姻；（2）未婚同居不少于三年或双方同居期间生育或领养子女。



2、馈赠(Gifts)

交易一方将房产馈赠给另一方，交易中无任何对价（consideration）,则不会产生土地交易税。馈赠不限于家庭内部或有关联。

请注意，在一些特殊情形下，比如公司将公司名下房产无偿转给股东，但土地转让税法视此交易中对价为房产合理市场价值(Fair Market Value, FMV)，因而仍需要交纳土地转让税。

此外还需注意的是，交易对价包括承继产权上的任何负债，比如最常见的贷款按揭。举例说明，父母拥有一套房产，想通过亲情（for natural love and affection only）赠予转给孩子，但是现有贷款将由孩子承继，则该笔交易中，孩子将按照现有贷款余额作为交易对价缴纳土地转让税。



3、产权持有方式变更

两人及以上共同持有产权，有两种方式。一种是Joint Tenant (JT),另一种是Tenant in Common (TIC)。无论从JT变更成TIC,或反之亦然，只要产权人不变，而仅仅是产权持有方式的变更，无需缴纳土地转让税。



4、遗产承继

遗产执行人按照遗嘱，将产权转让给遗嘱受益人，无需缴纳土地转让税。



5、土地分割（Partitioning）

产权由多人共同持有，如该土地按照多名产权人各自相应产权比例分割，由相应产权人持有，则不会产生土地转让税。



6、合伙企业（partnership）解散

因合伙企业非独立法人，因此每个合伙人按照合伙利益比例共同拥有合伙企业所拥有的土地产权。因此当合伙企业解散，各个合伙人按照各自合伙利益比例获得相应比例的土地产权，不会产生土地转让税。



7、转让土地给家族企业

（Family Business Corporation）

根据安省土地转让税法下的法规697，自然人名下土地主要用于积极生意，设立公司后，土地转给自己的家族企业继续运营该生意，则土地转让不涉及土地转让税。



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