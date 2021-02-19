文 / 十月 Canada

爵士乐的曲调坑坑洼洼的，是令我快乐的曲调。它将其中的快乐因素输送到耳朵里。也许也有沉闷的部分，但我只顾上听快活的那部分。

这一天就很快活了。

看着餐桌上摆着的叠叠丛丛的圣诞花蓝，背景墙是白雪皑皑，护栏围住白雪皑皑。雪白之下，我还有什么资格说：“哎呀，这个圣诞节不够惊喜。”

白色平安夜之后，安省全省封锁。

封锁意味着呆在一个地方吃吃喝喝，不停地吃各种好吃的东西，与尽可能地品着美酒。

思绪被美酒的气泡推动着飘起来，脑袋里开始组织各种派对。看起来我是很乐意穿梭其中，与乐此不疲地。“有人不喜欢灯红酒绿么？”我沉浸于快乐的情绪中，想一些无关紧要的东西。

“你那个常青藤的哥们还找不找对象了？我这有一个女的35岁，家里挺有钱的；她在国企里当会计，自己有房，就非找未婚的不可。”

冷不丁，微信跳出来我发小的留言。被打断的派对霎时没了踪影。被她这么一问，我便冷静地思考起来。

回答问题是一件令人苦恼与困惑的事儿，缘于回答总是要浪费点时间思考。也许不回答，把提问吊起来，随着时间的流逝回答便是可有可无了。

“做会计行业的被耽误的比较多。”我好像想了十分钟那么久，回了这么一句。

其实，我心里就此提问衍生出来很多句子。比如我想说：“长得怎么样，胖瘦高矮等等等等。后来我又一想，我现在不想说这么多话，只想和音乐卿卿我我地待会儿。于是，我选了这句附带结束语的句子。说出来既显得多余，又显得委婉动听。

你浓我浓，你淡我淡。我发小没再继续说找对象的话题。

“吃点什么呢？食物会加强快乐的感觉。”我开始思考食物。很快我就有了决定，我打算吃有节日气氛的烤鸡。

爵士乐仍然唧唧歪歪地吐着调，原本的气氛没有贸然离开。

你能感觉出么，无比快乐不过就是音乐与美酒与食物之间的穿梭时刻，而我深陷其中。