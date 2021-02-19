【加拿大肝脏基金会专栏】永远怀念何仲伟博士

當聽到Dr. Francis Ho何仲偉博士的名字時，加拿大肝臟基金會同仁與誌願者們想到的是一位醫生、領導者、良師益友。而就在前不久，這位德高望重的服務基金會的誌願者，永遠地離開了我們。

多年來，何博士歷任加拿大肝臟基金會卑詩育空地區分會董事會主席。作為擁有五十多年家庭醫生經驗的何博士，他一直致力於為社區帶來積極影響，致力於服務社群。

在過往五十多年裏，何博士是一位熱忱而專註的健康教育者，他通過電視、電台、廣播和會議廣泛地分享了他的醫學知識。他以善於與聽眾進行了長時間的問答環節而廣為人知，他總是耐心地回答被問及的每一個問題，直到所有疑問都得到解決。他的專心和專註源於他的希望——他希望他的知識與教育能夠改變人們的健康和生命。

對於加拿大肝臟基金會，何博士不僅是卑詩育空地區分會的領導者，也是社區變革的願景創造者。作為肝臟健康的倡導者，何博士發起了“免費驗血知乙肝”活動，並擔任聯合主席。何博士希望通過提供免費抽血檢驗，令接受檢测者，及早知道是否为乙型肝炎帶菌者,只要發現得早，是可以及早治療，更可以活得健康、活躍和長壽，並且可以減少肝病對社區的影響，以期終有一天可以消滅乙型肝炎。何博士還積極策劃年度健康教育活動——LIVERight健康論壇，此第一年就吸引了超過一千人參加，充分體現了醫學界和公眾對他的尊重。通過帶領與指引，何博士在加拿大範圍內提升了對肝病的急需認知。自2014年加入分會董事會以來，何博士在卑詩育空地區分會中發揮了不可或缺的作用，幫助籌集的捐款超過四百萬加元。

對於何博士在肝臟健康教育方面的貢獻，加拿大肝臟基金會首席執行官兼總裁詹妮弗（Jennifer Nebesky）給予了極高的評價：“對於我們基金會而言，何博士對健康教育的關註和熱情是寶貴的禮物。他希望通過健康之旅來教育和支持他人的熱忱，是改變的真正催化劑——他在基金會內部重要研究上的貢獻有目共睹。我們將永遠感激他的支持與合作，並承諾將他的精神和熱情帶入到我們所做的一切工作中，以繼續他的遺誌。”

在他的生活和工作中，何博士於所到之處傳播喜悅、感召力和正能量，他所展現的向心力令周圍的人想與他共處合作。何博士充分利用了這一力量，鼓勵身邊每個人更好地照顧自己、參與社區的誌願服務、為當地的公益事業捐贈。胸懷根植於變革之心的、服務他人的熱情，何博士為我們樹立了一個效仿的榜樣。

何博士將被深深地懷念，但他的遺誌、教育及對生命的熱切期望將傳承下去。懇辭花圈請賻儀如蒙，賜贈撥捐加拿大肝臟基金會卑詩育空地區分會www.liver.ca/inmemoryofdrho