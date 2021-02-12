中国“非遗”在渥太华（上）

文 / 姚争

中华文化悠久璀灿，“中国非物质文化遗产”便是其中精华，并随着无数华人华侨的步伐，走向全球。在加拿大首都渥太华，中国“非遗”的许多项目，例如舞狮舞龙、腰鼓、书法、武术、戏曲等，已经生根发芽、蓬勃壮大！

渥太华的舞龙舞狮队，最早是已经成立86周年的渥太华洪门民治党体育部创立。每当洪门的重要庆典，以及当地华埠的喜庆节日，洪门舞狮舞龙队便威风凛凛，登场表演。为华人华侨及各族裔民众带来欢乐，也展现了中华民族的精！气！神！至今，在渥太华洪门礼堂，还陈列着巨大的牛皮大鼓、怒目圆睁的壮硕狮头、威武龙头和鳞甲闪耀的龙身，似乎还在张扬着当年的雄风！

后来，一些来自广东、香港的中青年组建了新的舞龙舞狮队，购置了崭新鲜亮的狮龙服饰，进行了定期严格的学习训练，逐渐在渥京舞出了名气。在海外，华人华侨对中国的传统节日，如春节、元宵、中秋，还有祖国的国庆，非常重视，一定会举办隆重而热闹的庆祝联欢活动。舞龙舞狮这个中国“非遗”项目，是必不可少的重头戏！每年九月渥太华华联会都会举办“庆中秋 迎国庆”的大型活动，开场的就是龙腾狮跃！每年春节大年初四，唐人街商业促进会举办春节开门庆祝游行，队伍领头的便是舞狮舞龙。欢喜的商家们一一向上抛掷白菜，象征“发财”，向舞狮的大口中塞红包，簇拥着的人们笑逐颜开！每年，中华会馆主办的元宵大庙会声势浩荡，第一个节目就是观赏舞狮舞龙队跳跃的雄姿！那种勇武强劲、豪气冲天的拼搏精神，立即将气氛推向高潮！最壮观的一届庙会开场：一金一银两条巨龙翻卷、五头雄狮扑腾！金、银、红、绿、紫毛狮子，时而张开大口眨着圆目、时而摇头晃脑追逐相扑！此刻，作为华裔胸中充满了自豪、自尊、自强之感！我们欣喜地看到，如今，渥太华舞龙舞狮队中有各大学的中国留学生和他们的同学、以及各族裔各行业的年轻人，都是舞狮舞龙的得力干将！在各个中文学校的重视倡导下，中小学生也组建各个舞狮队。因此，在渥太华许多中小学的期末联欢会上，一对对憨态可鞠的红毛小狮子翻滚跳跃，十分灵动可爱！从而让人看到舞狮舞龙这个中国“非遗”项目，在异国他乡得到传承发展！

中华腰鼓是中国的地方“非遗”之一，最早可以追溯到唐宋。风格有安塞腰鼓、胶东腰鼓、横山腰鼓、东北腰鼓等等。成立于2007年的加华文化中心腰鼓队表演，也是渥太华社区活动的重要节目，深受欢迎。每年七八月份，国会山广场举行多场各国文化展示，中华腰鼓和朝鲜长鼓、日本太鼓、中东手鼓、非洲金杯鼓……争奇斗妍，展现风采！而中华腰鼓以其人数众多、队形多变、鼓声激越、技法丰富而崭露头角！文化中心腰鼓队在唐人街春节开门游行、元宵大庙会；以及由加中文化艺术协会主办的渥太华春晚、加拿大郁金香节——中国日，均表现出色！尤其是举办了十届的舞林大会，腰鼓表演必是首发阵容！其改编创作的主题腰鼓舞“喜事多”“欢聚一堂”“越来越好”“红色娘子军”等等，飒爽英姿、情绪饱满、体态优美、鼓声震天！让人似乎看到黄土高坡的热烈、看到中原大地的豪迈、看到百万雄师过大江的奔腾、看到49年解放军进城时，胜利腰鼓大秧歌的红浪……。在加中文化艺术协会主办的：加拿大150周年——大西洋至太平洋八城市同时击鼓庆祝——渥太华地区活动中，以中心腰鼓队牵头，联合了仁爱艺术团腰鼓队及渥太华全市的腰鼓爱好者，组建了有近百名成员的腰鼓表演队伍，并与朝鲜长鼓队、非洲金杯鼓队等一起，代表渥太华成功连线其他城市，完成击鼓活动！而其中百人中国腰鼓队，打出了中华民族的气魄！打出了海外赤子的骄傲！在加中文化交流、加中友好方面，起了重要作用。经过加拿大国家电视台的播放，反响热烈！

中华武术这个中国“非遗”项目，在渥太华也是遍地开花！成立于2004年的大都学院就开设了武术班、舞蹈班等数个文体项目。创始人戴天佑十分重视武术的传授。招收有成人班、少儿班，各社区参加者甚众。武术班教授拳术方面有太极、少林；其它还有大刀、剑、枪、棍等等。每到周末，大都学院各个教室里，叱咤呐喊，一派红红火火！大都学院在2009年的武林大会上，特别邀请中国嵩山少林寺武僧，及渥太华武林各门各派高手表演切磋，精彩迭出，影响巨大！在2010年，大都学院主办古装舞台剧“西楚霸王”，集表演、武术、舞蹈、音乐、服饰于一体，而各种武术的搏击，在剧中是重中之重！表现了楚汉相争的宏大战争场面，突现了西楚霸王叱咤风云的盖世英雄形象,赢得了广大观众的惊叹和赞美！

2007年成立的加华文化中心也开设了太极班，以中老年为主，十多年来，培育了一批学习太极拳的核心骨干，他们回到自己社区，又组建了社区的太极爱好者队伍。其中梁女士通过刻苦学习，拜师钻研，练就吴式太极拳、太极剑、太极扇、健身球等娴熟技艺，并结合自己的护理专业，深入社区，举办健康讲座，现身说法，表演太极，传授技艺，让中外观众看到实效，从而激发学习武术的热忱！

2014年文武学院成立，并在多个社区组建陈式太极拳、武术教学班。该院创始人张荣冰根据学员的年龄、职业、居住社区的特点，灵活地设立了不同时间段、不同场地的太极班，极大地吸引了一批陈式太极拳的爱好者。在蓝天下、碧茵上，在灯光明亮的室内，各种肤色的人们以拳会友，切磋技艺，修身养性，成为渥太华市一道亮丽的风景线！