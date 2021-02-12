我和春天有个约会——海老会春节联欢大会

2021年2月3日立春啦，海老会《我和春天有个约会》的饕餮盛宴完美地落下了帷幕。筹备组和所有的演员们终于松了一口气，他们尽心尽力做到完美，生动活泼有韵味的表让人人感到意犹未尽。多么希望再看一次！

想想一年了，人们从恐惧担心到抱团取暖、自立自强。科学家们精心研发疫苗，为大家迎来了一个阳光明媚的春天。

钱会长在开幕式祝词中说，回顾了一年的艰难奋斗，2021牛年来到了！我们要用牛的忠厚品德与冲天干劲继续抗病防病，直到取得胜利。她还特别强调，我们要融入加拿大人人奉献的传统美德中，我们海外老年华人联合会就是《义工大队》，这次我们在zoom上展示春节大联欢，就是海老会人人奉献的集中表现。

《欢欢喜喜迎新年》开始了！看！主持人闪亮登场！他们是以海老会副主席黄性鸿为首的四位中坚力量。黄主席虽然身体不适还是克服种种困难，让zoom容纳三百多位同胞一起欢度佳节。很给力吧！杨文英，女中豪杰，美图贺岁片的领军人物。她属羊却有牛的品质与干劲，当仁不让记一功。张志明，爷爷辈的青年人，诗歌快板创作好，zoom表演是明星。丛燕萍，她是心灵手巧舞蹈家，也是海老会里最美丽的主持人。

随着黄老师带领给大家拜年！屏幕展现贺岁，在悠扬的音乐声里，各个会员的影像出现了。主持人拜年声音和影像，融化在海老会欢乐的群体里。

这场zoom上的联欢，不仅仅是演员，所有观众都盛装亮相。表达了我们加拿大华人的心气与心劲。

随着序曲的悠扬，朝气蓬勃《喜迎牛年的春天》诗歌拉开了迎新的序幕。来自五湖四海的朋友们亮出天南海北的歌喉。哇！美声的、民族的、京腔的、黄梅调的各式唱腔就像百花中的芳香，每朵花散发自己的幽香，合起来会让你心花怒放。

独唱、合唱、男女二重唱、女声小合唱，特别是92岁高龄的老人的引吭高歌，唱出老年人的心声与精神。清爽的女声小合唱，朴素的齐耳短发，让我们想起自己的青涩的学生时代。

各个地方的曲调展示了中华民族的多元文化。每个演员都花枝招展，美艳超群。唱出了我们对祖国的热爱，唱出了我们的年轻时代，唱出了我们的坚强与勇敢，唱出了夫妻之爱，唱出了家国情怀，唱出了文化传承，唱得我们热泪盈眶。很多人在底下轻轻地随唱，有的给打着拍子，如此台上台下配合默契，真是一场无以伦比的音乐盛会！

听，一声高昂的李派唱腔:“老天爷—睁开了三分眼……”勾起来多少京剧戏迷的思乡之泪。尤其是张志明给大家把剧情解释之后，使不了解京剧的人，惊艳京剧的朴素之美。国粹，值得在海外发扬光大。“每逢佳节倍思亲”，祖国，我们海外的儿女，永远祝福您繁荣富强！

花团锦簇的舞蹈家，梦幻超群的曼丽舞姿，迷倒一大片舞蹈爱好者；他们一朵朵美丽莲花，绽放大家的心中，让大会气氛达到了高潮。

我们引以为荣的中国的民族乐器《古筝》《二胡》的高超演技，让我们听的如痴如醉。在国内也许听得多了，习以为常，在这儿听，别有一种滋味在心头。怪不得很多老外争相学习二胡和古筝，这就是中华民族古老文化的魅力。

压轴的杨勋、杨巍的男女声二重唱《当你老了》随着嘹亮的歌喉，银屏上秀出我们海老会的一个个老人他们这几年的生活景象，旧日时光重现。让他们返老还童，喜极而泣。歌声尽了，音乐的余生未了，跳动的音符，久久地在老人的心中徘徊。拉着老伴的手相拥相爱，尽情的体会那幸福的时光。

迎新的联欢也许结束了，海老会在2021年任重而道远。祖国永远是我们强大的后盾，我们是中加友好的纽带。这场唯美的表演，像一条色彩斑斓的丝带把我们海老会的与各界朋友们连在一起。独立作战的每一个小小的奉献花瓣，最后就是美丽壮观的大花篮。承载了每个海外游子心愿，祝福伟大的祖国永远富强！

祝朋友们：福星高照、牛年吉祥、新春快乐、健康平安！

这次大会特别感激：《渥太华华人社区服务中心》的林平、侯隽、沈少莹三位老师的鼎力相助。



海老会秘书组 Yangling Chen