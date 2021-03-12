【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的中国东西

Hannah Shi

我最喜欢的中国东西是中国宏伟壮丽的风景和美味的食物。仅举几例，我去过故宫、长城、天安门、天坛和上海。这些地方都很漂亮，十分美丽。中国是世界上最美丽的国家之一，拥有多元化的地理和千年的文化。中国的作品通常都具有意义和过去。它们可能代表一个符号或背后有一个故事。我一直认为中国的风景真的很美。这些景观大多数都花了很长时间才能完成。（请注意，当时他们没有机器来帮助快速完成任务。）例如，中国的长城。中国的长城是中国非常古老的一堵墙。墙壁是由水泥、岩石、砖块和粉末状的泥土制成的。它的建立是为了保护中国帝国北部免受敌人的袭击。它是人类有史以来建造的最长的结构，是保护的重要来源，而且这种结构也使中国的人口增长了很多。当时，由于秦朝皇帝，它为中国带来了很多人口。这座美丽的风景花了2000多年才建成。这是值得的，因为它现在在许多方面都象征着中国。它显示了他们的决心和辛勤工作。这确实是中国的骄傲和荣誉。

中国惊人的历史遗迹使我更加着迷。我发现各种事物都很有趣，例如它们是从哪里构建的，以及为什么以此方式构建结构。我一直认为故宫有9999个半房间是一件很有趣的事情，因为只有皇帝才能获得10000个房间。

我在中国的时候，我一直很喜欢和家人一起欣赏这些风景。我们喜欢观察，当然也喜欢拍照片。

我也很喜欢吃中国的美味。当我去中国时，我喜欢美味的饺子、面条和春卷！春卷，非常可口，而且里面包满了蔬菜，有时还有肉，非常美味。面条常常由小麦粉、米粉或绿豆淀粉制成。还可以加一些东西，获得更多的美味，像放入鸡蛋。我认为面条很好吃！饺子，一种美味的一口大小的食物，由包裹在面团中并煮熟的咸味食材制成。你可以用蔬菜、肉或鱼制成的馅料，可以是馄饨，用汤煮熟，也可以是锅贴，先蒸后再轻轻炸。

我以前和家人一起做过饺子和面条。我认为它总是很有趣。我爸爸常常做馅和面团，而妈妈则在我们全家人的帮助下做饺子或者面条。我喜欢和家人一起度过这段时间，跟我最爱的人度过快乐的时光！