文 / 十月 Canada

这几天北京挺冷，天南地北都挺冷。

琥珀说：“今天开了暖空调，开了取暖器，穿了厚袜子，出门穿了买了几年第一次上身的长款鸭绒服，贴了两片暖宝宝，穿了厚厚的打底羊毛裤……”

“面对这冷，我，我尽力了。明天，再冷点儿，也就这样了……”

芋芋说：“今天最冷。下班超市一圈，吃昨晚的剩菜加俩茶鸡、玉米粘糯，真不错！还点了份肉末烧茄子。”

“刚累了，沙发上睡着了！洗澡睡觉。零下十几度，我没精神，感觉暖气不灵！”

三妹说：“昨晚零下七度，我十分勇敢地种下了两棵金银花和四棵绣球，现在我以十分虔诚的心祈祷它们能活到长大开花。”

红果果说：“今天好冷，适合吃冬阴功汤。”

很冷的时候也很有情怀。

德玛说：“不知名的果子啪嗒一声落入杯中，一面是日光一面是果香～”

“这天儿冷得我无法呼吸，每天只能靠着意念起床，后羿射的那九个太阳能不能还我个，我也不贪心，挂完这个冬天就好。”

家佳说：“38°C的温泉，进去了就不想出来，一出来瑟瑟发抖。41°C的温泉，不敢久泡，泡久了胸口闷。出来时整个身体都冒着烟儿，那份热乎劲儿直到进了更衣室都还没散尽。”

“差几度的体验竟大不相同。看今天大家都在吐槽天冷，咱就说点别的，我这儿暖和，我这儿热气腾腾。”

宣说：“这天，够冷，正儿八经的冬天。我穿得圆滚滚像天线宝宝小波一样扭啊扭往地铁站奔。”

“昨晚在油汀边取暖，嘴巴里一会嚼巧克力一会吃麦芽糖，小说放在腿上就眯盹了，冬夜的样子。”

小张张说：“会慢慢变暖的。”