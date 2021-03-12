庚子【温故知新】之〔英雄木乃伊〕

在一次劫機事件中，正當千鈞一髮之際，由於卯君的臨危不亂，挺身而出，才令全機搭客安然無恙，至今仍津津樂道。

查事發當日，卯君適逢於前一日參加當地觀光旅遊團，不幸遇上交通意外，身體嚴重燒傷，得全身包扎有若木乃伊，準備乘搭當日航機前往日本作植皮矯形手術，在陰差陽錯的安排下，卯君遂成為該被劫航機的搭客之一。在五名持槍歹徒威脅之下，全機乘客連職員人人自危，紛紛縮作一團。話分兩頭，卯君其實為沙地亞拉伯某酋長的長子，酷愛中國功夫，對李小龍不但由衷折服，且由於他對截拳道情有獨鍾，鍛練有素，日子有功，看來會有青出於藍的一天。話說卯君當日原被安排睡在行李倉內的空檔，該酋長愛子情切，除派遣貼身保鑣護子外，更在客位機倉內裝設監視系統，以防萬一。故此機倉內的劫機過程，卯君自然一目了然。此情此景，卯君眉頭一縐，計上心頭，乃囑咐保鑣除了為其注射強力嗎啡止痛劑之外，還即時替其在全身紗布噴上異常昂貴的防彈化學劑，全部過程有如一級方程式賽車換車呔般速度，在電光火石中，只見卯君有如殭屍復活、李小龍托世及刀槍不入，殺個歹徒措手不及、聞風喪擔，當歹徒們棄械投降，眾人趨前向【英雄】道謝時，卯君可能嗎啡藥力發作，不省人事。

庚子【旧酒新瓶】之〔巴黎圣母院大教堂失火咏叹〕

鐘樓驟失影踪，強折空懷悲痛，

只懂逐鹿銅臭，官場蔓衍歪風。

氣忡忡，恨無窮，

一意孤行豈言勇，強政勵治成惡夢。

真心痛，確心痛，

特首並非阿喇濃，下召罪己方有種。

有道人和政通，自然水乳交融。

勤政非幻夢，親民笑春風，笑春風。