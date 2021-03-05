【OTTAWA天天中文学校作文选登】疫情期间如何保护好自己

司徒家乐 六年二班

现在,由于Corona Virus疫情，全世界已经有900000人死于Corona Virus，所以我们要好好保护自己。

我们有很多措施来预防这个病毒：

第一，我们可以在公共场所戴口罩来避免传播病毒。这样你既保护自己也保护别人。在选择口罩的时候要选择医用口罩,不要选择布口罩。因为实验证明空气很容易透过口罩，所以防护效果很不好。

第二，我们还要遵守社交距离。

第三，尽量不要参加聚会和去很多人的地方。

第四，养成良好的卫生习惯。

亲爱的同学们，让我们都好好保护好自己吧！