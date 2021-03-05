文 / 十月 Canada

喜欢玩面团这事开始得挺突然。因为疫情的影响不能经常出门购物，渐渐地也懒得出门购物。那想吃面包和甜品的时候怎么办？就买了一批厨房小电器，开启了玩面团儿的住家生活。

最初的乐趣从烙馅饼开始。那时候我还喜欢用手揉面，从黏手的面揉到细腻光滑不沾台面的面团。这种玩法持续了一阵后，我觉得技术娴熟了，就放手让揉面机干活了。

包了一阵馅饼，吃了一阵馅饼，发现揉馅饼的面团儿没有新鲜感了。

坐下来想，要不然做切片面包吧。说干就干！看视频，觉得好像很容易，不过就是由玩死面团改玩发面团儿。教程里的发面选用的是超市里的快速酵母粒儿，我觉得那点儿技术含量无法满足虚荣心。

我有时候虚荣心强大起来，我就只想顺从虚荣的自己，便决定做天然酵母。

酸面团面包的教程视频里不都是讲如何怎样做天然酵母么，由150克温水加150克面粉开始，将合成的面液放玻璃瓶中。第二天倒出去100克面液再加回50克温水和50克面粉，这样来来回回搞七天。

天然酵母做好了。不用的时候放冰箱，一周喂养一回。喂养就是倒出去50克面液，加50克温水和50克面粉搅和均匀，常温下放3小时成为气泡满满的面液后，拧紧瓶盖儿，放回冰箱待用。

那些倒出来的50克面液就是天然酵母，用它来做切片面包的发面团儿。

机器揉好面发三小时，再手工揉几下发三小时。做成面包样式儿放模具里再发一小时，然后烤箱烤半小时。

放凉后切片儿。