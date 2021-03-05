渥京老年华人联谊社欢度辛丑年牛年元宵佳节

“风雨送春归，飞雪迎春到”，转眼间，已近元宵节，家人团聚，共祈新年平安喜乐，全球华人一片热气腾腾，纷纷组织形式多样，各有意趣的元宵活动，在无限春光下，渥京联谊社於二月二十五日晚，举办第二次ZOOM“欢度元宵节晚会”，在渥太华的渥京联谊社理事会成员全部出席，并出演节目，本社新老社员、新老朋友及居住在395公寓的老人们，穿着亮丽鲜艳的节日盛装，潇洒自如地参加今晚聚会，我们的林平老师也来了。

一对耄耋老人合唱《中国年》揭开了晚会序幕，共同辞旧迎新，共祝国富民强、国泰民安。又一对耄耋老人诗朗诵《2021年中国你好》，2020年中国承袭着风雨突来考验，14亿中国人勇毅携手，砥砺扛起震撼世界的健康中国，2020年中国脱贫攻坚取得全面胜利，将永载世册，强军强国硕果累累，见所未见闻所未闻，中国笑着跨进2021年，绘制着更加宏伟的蓝图。

联欢晚会节目丰富多彩，有11位80岁以上老人参与表演，占总演出人数的42%，除了歌舞外，还有传承、宣扬的中国文化，评弹是一种古老的传统曲艺，它第一次亮相在我社舞台上，玉芬的评弹《蝶恋花·答李淑一》，腔正调圆，吴语细软“我失骄杨君失柳，杨柳轻轻扬直上重霄九。”非物质文化遗产的中国国粹京剧，上演《绣红旗》，我们难忘为国抛头颅洒热血的先驱们，当革命胜利的礼炮点响，牢房里群情激荡，一面鲜艳的红旗在江姐她们手中诞生了，英雄应该被颂扬，其精神应该被继承。民族乐器二胡、葫芦丝合奏《敖包相会》，非常好听，扣人心弦。42式太极剑是中华民族最宝贵的文化遗产之一，其舞法有一定难度，攻防兼备，但表演者却柔中带钢，操纵自如，一招一式绝非一日而成，是长期锻练的成果。舞蹈和唱歌是不可或缺的节目，六个舞蹈包含了傣族舞《月光下的凤尾竹》，藏族舞《我的九寨》，2019年最红火的广场舞《山水唱情歌》，个个舞姿优美，旋律悠扬，给人以饱眼福。

关于唱歌，我们有得天独厚的资源，那就是常年累月的唱歌活动，仅2020年，由周德老师教唱了40首歌，自然就成为节目来源之一，如《天下最美》《马兰花》《一剪梅》《我们的生活充满阳光》，当然也有不少自选歌曲，如《往日时光》《深深怀念》《黄河水绕着准格尔流》《相伴一生》等，参与唱歌的人都很认真，积极向上，或引颈高歌，或如涓涓流水慢慢道来，或低沉混厚，带出淡淡的怀旧情绪，《马兰花》一身傲胄映蓝天，美丽芬芳拥抱着阳光，歌唱下人民的淳朴和坚韧；《一剪梅》表述在寒冬摧折下，不屈不挠的梅花遗世独放；《往日时光》阐述了人生中最美的珍藏，还是那些往日时光，它刻画了生命的痕迹；《黄河水绕着准格流》，喜迎八方客，漫瀚情义远；别具一格的经典老歌《上海滩》，让你尝尝不一样的粤味；听着《我们的生活充满阳光》，心儿飞向远方，携手前进，迎着战斗的风雨，为祖国贡献力量；《天下最美》唱出草原最美的风光；《深深怀念》被时光带走的青春、难忘的从前；表演唱《荬汤圆》很合时令，活泼优美，轻松愉快，提醒人们元宵节别忘了买汤圆、吃汤圆。

难忘今霄，今霄反映了人人奉献的精神，表达了我们的心志，临别之时，不忘互送祝福和问候，久久长长，众人也盼望着待疫情结束时线下再相聚。在此，诚挚感谢林平老师的光临，帮困解惑，也感谢395老年公寓的原居安老蒋女士大力支持。

渥京联谊社通讯员