文 / 十月 Canada

我终于吃完了三个六寸的乳酪蛋糕。

有那么几天，我按照新近琢磨的食谱，做了一个传统意义上的乳酪蛋糕，很成功。趁势，我又做了一个日式的轻乳酪蛋糕。

我以为我仅做这两个蛋糕。

但是制作的时候发生了一点意外。轻乳酪蛋糕的味道很成功，但是烤过了头，蛋糕的顶部裂纹有些严重。我品尝蛋糕的时候，虽然感觉味道很不错，但是心情很不舒服。好像那个蛋糕上的裂纹被刻在了脸上。

我迅速在互联网上查了一下有可能失败的原因，也就是为什么会有裂纹。最后我的总结是烤箱温度的原因。

那是一个日本人的食谱，食谱上提到了日式烤箱和我的烤箱在温度设定上有不同。虽然写食谱的人转换了温度，我也是按照那个转换后的温度操作的，但是断定那个转换肯定是不准确的。

我思考了一会儿，认为如果按我自己转换的温度重新烤一个蛋糕，那就一定会成功。

第二天一早，我便开始调料搅拌，将过滤得如丝稠般顺滑的料汁倒入模具中。我沉默了一会儿，便坚定地设定好那个被我默念了一个夜晚的烤箱的温度。

我本想时刻盯着烤箱里的动静，如果发现不对劲的地方赶紧调温度。但是这时我接了一个短暂的电话，然后所有的思绪便跟着电话里的内容进入了另外一个事情当中。直到我听见闹钟响了，意味着烤蛋糕的时间结束了。

我冲到烤箱前关掉开关，打开烤箱。我见到了一个仍旧带着裂纹的，或者说有更大的裂纹的一个香喷喷的日式轻乳酪蛋糕。

心情再一次沉到谷底。

短短两天时间，我拥有了两个轻乳酪蛋糕，一个传统的乳酪蛋糕。

我将三个乳酪蛋糕小心翼翼地包裹好放进冰箱冷藏室。在我最不冷静的时候我仍然记得，冷藏后的乳酪蛋糕味道更佳这是不可争辩的事实。

我继续研究失败的问题。

我多看了几个食谱和视频，发现在操作方式和制作料汁的过程中没有差错。那么差错就是温度，只能是温度。那个我自以为是的设定值是错误的，应该是相反的方向，应该是调低而不是调高。

我找到了另外一个食谱，那个温度值和我最新的想像完全一致。

那么，你应该也猜到了，在胸有成竹的时刻，我没有放弃继续制作蛋糕的想法。即便我的另外一个烦恼是我必须独自吃完这些蛋糕。

第三个日式轻乳酪蛋糕是完美的。是的，我烤了第三个轻乳酪蛋糕，它是完美的。这样算，我应该是一周之内需要吃掉四个六寸的乳酪蛋糕。

我打了一个短暂的电话。

“姐，给你做了一个日式的轻乳酪蛋糕，现在送过去行吗？想让你尝尝我的最新研发产品。”