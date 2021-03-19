【加拿大肝脏基金会专栏】肝脏健康月，有什么尽管问吧！

您是否曾想過肝臟疾病與心理健康之間的聯系？您是否疑惑為什麽某些人群患肝病的風險比其他人高？您是否想了解肝病歧視？您是否曾想問問一個活體器官捐者是什麽促使他們捐贈？

三月是肝臟健康月，今年我們要做一些特別的事情——我們稱其為“盡管問吧！”。借此機會，您可以向一個包括患者、專家及加拿大肝臟基金會工作人員的團隊，詢問任何您想了解的信息。我們邀請了心理健康專家、醫生和研究人員、活體捐贈者和移植接受者、幸存者等，來回答您的問題。如果您有問題，可以訪問網頁www.liver.ca/justask/提交問題。



問題一：有關肝臟疾病的哪些信息，是你希望更多人了解的？

回答者瑞爾物（Gail Wright）。瑞爾特是加拿大原發性膽汁性膽管炎協會的會長。她自己本身是一位抗病鬥士，更一直為身患原發性膽汁性膽管炎的病友們提供幫助。因其對此類肝病的切身經驗，她成了我們“盡管問吧！”的一員。蓋爾對此問題的回答是：

“肝病會影響各行各業的人，無論性別、無論年齡、無論背景。肝病有很多不同的類型和成因。我患的肝病是原發性膽汁性膽管炎，這是一種緩慢進行的自身免疫性肝病。我在56歲時被確診，當時我沒有感覺到任何癥狀。如果不是我的家庭醫生為我進行常規的肝功能血液檢查，那麽我的疾病可能會在很多年裏都無聲無息地發展而得不到治療。我希望更多的人知道肝臟疾病可能成為‘沈默的殺手’。當您的醫生讓您進行常規血液檢查時，請要求醫生進行肝功能檢查。”



問題二：我有肝臟疾病，可以接種COVID-19疫苗嗎？

回答者：吉田醫生（Dr. Eric Yoshida）。吉田醫生是不列顛哥倫比亞大學的醫學教授，目前還是溫哥華總醫院醫務人員協會主席。我們很高興他參與“盡管問吧！”活動。吉田醫生對該問題的回答是：

“如果您患有肝病，則絕對應該接種COVID疫苗。目前沒有任何證據表明該疫苗對肝病患者有害。相反的，如果您患有肝病，尤其是肝硬化，或者脂肪肝者，如果感染了COVID-19，則極有可能病得很重，因此接種疫苗和加以保護尤為重要。所以，我絕對會回答你：如果您可以接種疫苗，請趕快進行接種。”