【新起点律师事务所专栏 】新冠疫情下，重新审视设立遗嘱的必要性

在国人的日常话题中，死亡，是一个禁忌。提及死亡，似乎总不太吉利。然而，生命从出生开始，就一定预示着有一天会离去。学会正确地看待死亡，从容地直面死亡，才能帮助我们更好地活好当下生命中的每一天。

新冠疫情当前，越来越多的华人朋友咨询设立遗嘱事宜，大家以一种更客观和理性的视角看待当前的疫情以及对死亡的认知。

立遗嘱是一种死亡教育，更是一种生命教育：死亡会教会我们敬畏生命、珍惜时光。以更加淡定从容的心态，面对生活中的困难和挫折，以更加感恩的心态，过好生命中的美好时光，毕竟生死之外，都是小事。看开了，也就活明白了。



立遗嘱，是对家人的爱：我们生前立遗嘱，最重要的出发点之一，都是为了活着的家人活得更好、更加幸福。活着不让家人操心，身后事也要让家人省心。

在安省，有遗嘱的，按照遗嘱继承处理；没有设立遗嘱的，按照安省法定继承法(Succession Law Reform Act）规定的法定继承办理。

具体而言，生前立好遗嘱有如下益处：

1、自主的按照自己的意愿将个人财产予以分配。主动将自己的遗产留给自己所爱的人，留给自己想给的人，而不是被动的听从安省法定继承法的法定分配。简而言之，我的遗产，我做主。

2、自主指定遗嘱执行人（Estate Trustee）。在遗嘱中，你可以选定值得信赖的某个人或多个人为遗嘱执行人，比如你的配偶、家人、朋友或律师。如未设立遗嘱，按照法律，通常情况下，法庭将从你的家庭成员中指定一人或多人为遗嘱执行人。法庭选择的执行人很有可能不是你真正希望选择的遗嘱执行人，这正是设立遗嘱自主选择的重要性。

3、自主指定孩子监护人。可怜天下父母心，一个人去世前，可能最惦记，最放心不下的就是自己的幼小孩子。在遗嘱中，你可以选定某个最值得信赖的人为孩子的监护人（临时）。如未设立遗嘱，且父母双方均去世（或有监护权一方去世），则将由法庭决定未成年子女的法定监护人。

4、立好遗嘱，避免家庭内部继承纷争。

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