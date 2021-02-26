——杜杜畅谈海外中文创作体验

辛丑新春伊始，庚子新冠阴郁未尽。何以得解脱？唯于山水间。这山水，可以在天地之远，也可以在文学旅人的信念之中。

2021年2月15日晚，渥太华中文作家协会、渥太华中华会馆联合举办的第三期云上写作沙龙完满举行，本期主讲嘉宾北美知名女作家杜杜，围绕“以山的姿态，水的风度做好文学旅人”的主题来畅谈海外中文创作的宝贵体验。

屏幕中的杜杜，素面绝尘，长发温婉，眼波明媚，红衣靓丽。这是一位集美丽与智慧一身的天之娇女。杜杜以百灵鸟一般富于乐感与磁力的声音，自信与诚恳的语调，向云上从北美各地慕名而来的近一百位听众款款而谈。在这个世界中，杜杜是一位幸福入世的人妻人母，更是一位出世的文学修行者。

她以山一般稳定的信念，坚持自己的文学理念，不计名利，孤独耕耘。她又以水的风度，让“自由”和“自在”来掌管文学行走的方向。上善若水，信念如山。杜杜以无为达有为，她的文学之旅风光无限，她的文学之秋收获累累。杜杜的坚持令人钦佩，杜杜毫无保留的诚挚分享，让听众受益良多。

渥太华华人作家协会理事一尘再次成功主持沙龙，渥太华华人作家协会笑言会长做了总结性点评和结语。海外华文女作家协会张凤会长也即兴做了回应点评。参加此次云聚的还有海外华文女作家协会的姚嘉为和吴玲瑶两位会长、加拿大女作家协会郎莉会长、纽约女作家协会梓樱会长、枫之声传媒李爱英总编、知名散文家刘荒田老师、《中国爱情诗刊》美国站饶蕾站长、加拿大华裔作家协会任京生副会长、北美中文作家协会江岚副会长，以及加拿大中国笔会和加拿大女作家协会的多位老师、许多低调未显露名字的老师和文友，更有众多杜杜文字的忠实读者和被杜杜人格魅力吸引的热情粉丝们。讲座的两个小时飞逝如梭，杜杜意犹未尽，听众也迟迟不愿离去。大家都期待着下次云上沙龙再聚，可以有更多互动机会。

杜杜，海內外平面纸媒发表作品近三百万字。为《渥京周末》《星星生活》等加拿大华文纸媒撰写“杜杜之窗”“杜杜闲话”等文学专栏十余载。小说、诗歌、散文屡获美、中、加文学奖，多次获得首奖。作品被收入十余部作家文集。已出版散文集《大路朝天》《杜杜在天涯》、诗集《上帝之棋》《一叶书签》《玻璃墙里的四季歌》、短篇小說集《青草地》《玫红色的艾玛》、微小说集《玛格丽塔》、中长篇小说集《不吃土豆的日子》、古典诗词集《草色入帘青》、英文诗集《When a poem speaks》、长篇小說上下部《中国湖》等十余部个人著作。作品亦发表于《黄河》《香港文学》等刊物。杜杜著书在Amazon世界各地国际网站上架发行。搜索詞：Dudu Anthology。中国魯迅文學院35期学员，加拿大华裔作家协会会员，加拿大中国笔会理事，海外华文女作家协会会员，北美作协会员。

（渥太华中文作家协会叔丁、空谷供稿）