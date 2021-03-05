2月27日，香港著名演員吳孟達因肝癌與世長辭，引發了無數影迷的悼念。出道五十多年的達叔，一生敬業樂業，參演過兩百多部影視劇作，他塑造的許多經典的“金牌配角”，給我們留下了難忘的印象。

據報道，達叔的肝癌是去年底診斷出來，之後接受了手術及化療，奈何病情惡化迅速，終於撒手人寰。



這也不禁讓人想到近幾年來因為肝癌去世的演藝界人士：2021年僅43歲的音樂人趙英俊，2019年69歲的香港演員李兆基，2018年54歲的歌手臧天朔，66歲的相聲表演家師勝傑……肝癌不只是在中國，在加拿大也是少數死亡率仍在上升的癌癥之一。在世界範圍內，原發性肝癌是導致癌癥死亡的第三大常見原因。

哪些人容易患上肝癌？

在沒有慢性肝病的情形下，肝癌很少見。而若患有慢性肝臟疾病，肝癌就可能很常見。具有以下風險者，是肝癌的高風險人群。

• 患有慢性肝病者，比如患慢性乙型與丙型肝炎者，同時男性又比女性更多患上肝癌。

• 患有某些類型的遺傳性肝病者，如導致肝臟中過多鐵的積累的血色沈著癥、α-1抗胰蛋白酶缺乏癥和酪氨酸血癥，可在日後導致肝癌的發展。

• 患有因病毒性肝炎導致的肝硬化，或者因為脂肪肝導致的肝硬化者。

• 過度飲酒者。酒精攝入是酒精性肝硬化和肝癌發展的已知風險因素。

• 肥胖者。肥胖會導致非酒精性脂肪肝病或者更嚴重的非酒精性脂肪肝炎，這兩類病癥，都會增加患上肝癌的風險。

• 抽煙者。對於已經患有慢性肝病的人，抽煙也會增加患肝癌的風險。



我是風險人士，如何知道有沒有患肝癌？

肝癌早期往往沒有癥狀表現，必需通過醫學檢查才可發現。常見的檢查方法有幾以下種：

• 腹部超聲波掃描，察看肝臟的組織結構有無異常。

• 通過驗血，檢查甲胎蛋白（AFP）水平是否有異常。

• 電腦斷層掃描（CT）或磁共振成像（MRI）察看肝臟內部組織結構。

• 提取肝臟結節或腫塊組織樣本,在實驗室進行活組織檢查。



我是風險人士，如何預防肝癌？

肝癌的高風險者應定期看醫生做檢查，以提高早期發現癌病的可能性。通過使用諸如射頻消融的技術，早期檢測到的小的肝癌的治愈機會顯著增加。任何有肝癌風險者，都應每六個月定期接受超聲波檢查。如果腹部超聲波檢查發現異常結果，應即刻向肝臟專科醫生求診。