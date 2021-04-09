【加拿大肝脏基金会专栏】适量的甜蜜，也会成为小心肝的负担

我們的味蕾喜歡吃糖。我們食用的大多數加工食品含有添加糖，即生產過程中加入食物飲料中以提升口味或口感的糖。

據歐睿信息提供的數據，美國人均日攝入糖份126克，位列全球最高；第二名德國人均103克……加拿大人均89克，位列第十，奧地利、瑞典、挪威與新西蘭緊隨其後，但都超過80克。

如果你每日攝取80克添加糖，算是在加拿大人均水平以下。這一平均水平的糖份攝取，是否就沒什麽問題呢？

一項新發布於《肝臟學雜誌》的研究表明，即使我們認為的適量的添加糖，也可能導致人體新陳代謝的變化，影響肝臟的健康。

這項研究由澳大利亞格拉茨醫學院與瑞士蘇黎世大學及醫院聯合完成。項目歷時兩年，跟蹤研究了94位年齡階於18至30歲之間的健康男性，對比其糖份攝取與肝臟脂肪的變化。項目選擇的參與者體重皆在正常範圍以內，以降低其肝臟內已有多余脂肪的可能性；參與者中不包括之前每天喝加糖飲料者，或者每星期運動超過三小時者。研究者將參與者分為四組，要求所有四組參與者飲用無糖飲料四個星期，然後要求三組參與者開始每天飲用含有80克果糖或蔗糖或葡萄糖的飲料，而第四組仍然使用無糖飲料。所有四組參與者每日的總熱量攝取與實驗前基本一致。

跟蹤研究的結果表明，飲用果糖或者蔗糖加糖飲料的參與者，其肝臟內的脂肪水平，兩倍於葡萄糖加糖飲料及無糖飲料飲用者。

脂肪在肝臟內的積貯，會引發嚴重的健康問題，諸如二型糖尿病與非酒精性脂肪肝病。這一研究再次講明了糖份攝取與肥胖與脂肪肝的密切關聯。



如何減少添加糖的攝入？

世衛組織建議，每日來自於糖份的熱量應控制在總攝取熱量的5%以下。若成年人每天攝入2000卡的熱量，則來自於糖份的熱量要低於100卡，即糖的攝取要控制在25克以下。試試以下的減糖提示吧，即使你只能做到一點，你的肝臟與身體也會感謝你的。

• 減少或者戒除最明顯的高糖食物，比如蛋糕、曲奇餅、奶茶、甜點、甜味飲料；

• 購買食品時，閱讀營養成份標簽，不要把含糖量高的東西放到購物車裏；

• 減少簡單的碳水化合物，比如饅頭、米飯、面包等，改為全麥面包與糙米；

• 家中煮食或者烘焙時，將食譜上建議的糖份減少三分之一。