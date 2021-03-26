【加拿大肝脏基金会专栏】有肝脏问题？尽管问吧！

三月是肝臟健康月，我們推出了“盡管問吧！”活動，邀請心理健康專家、醫生和研究人員、活體捐贈者和移植接受者、幸存者等，回答有關肝臟健康與疾病的問題。如果您有問題，可以訪問網頁www.liver.ca/justask/提交。



問題一：您希望更多的人對肝病有什麽了解？

回答者莫希特（Mohit Arora）。莫希特是多倫多的一位健康平權活動家。他出生時即患有罕見的名為“膽道閉鎖”的肝臟疾病，在十一歲時接受了肝臟移植。莫希特回答：

“肝病是很常見的健康問題，有許多不同形式。大多數人並不總是會意識到，我們身邊的人可能患有某種形式的肝病。因此，我強烈建議大家關註肝病信息，並更好地進行自我教育——利用一些平台提供的工具與知識，如加拿大肝臟基金會網站上的基於證據的事實和相關信息。與其他人交流。如果您認識患有肝病的人，問問他們一些有關的經歷。我鼓勵大家主動尋找信息，而不是等待信息出現。”



問題二：對於酒精與肝臟疾病，您希望人們了解什麽？

回答者費爾德博士(Dr.Jordan Feld)。費爾德博士是多倫多肝病中心的專科醫生，他丙型肝炎管理方面的研究和臨床專業知識得到國際的認可。費爾德博士回答：

“並非所有的肝臟疾病都是由酒精引起的。當然，酒精是肝病的一項主要風險，並且可以使幾乎所有慢性肝病惡化。重要的是，肝病影響著許多加拿大人，其中許多人從不喝酒或很少喝酒。認清這一點很重要，因為有時酒精引致的肝病會被標簽化。我們當然想確保肝病患者獲取各種肝病所需的護理，包括與酒精有關的肝臟疾病。”



問題三：接受了肝臟移植後，我還能過回正常的生活嗎？

接受过肝臟移植的莫希特（Mohit Arora）回答：

“這個問題有點兒復雜，因為每個人的身體狀況都會有些許不同，但是在肝臟移植後恢復到完全正常的感覺，是絕對可能的。不過我想指出的是，在移植手術後，您要同時服用一些藥物，這在情感上可能會有點沈重，也可能會讓人感到有些沮喪，但是請不要因服用藥物這一事實而變得灰心喪氣。這是完全正常的。我以過來人的身份告訴您，在您完成最初的移植恢復階段後，在停止使用某些藥物後，您絕對會再次感覺到生活回歸正常。那種感覺會很神奇！”