【加拿大肝脏基金会专栏】受患病的女儿的启发，她写了一本书

作家珍妮特•林恩(Janet-Lynn Morrison)的女兒曼迪患有自身免疫性肝炎。與女兒共抗肝病的日子激發她創作了新書《永遠就是今天》(Forever is Today)。加拿大基金會就此書采訪了林恩。

有關《永遠就是今天》

林恩:這是是一本關於愛、理解、友誼和毅力的小說。書裏充盈著比生活更重要的情感,帶動了角色的生命的情感。這本書曾被比作《星運裏的錯》(The Fault in Our Stars,一部2014年的青春浪漫電影),它令人心碎,令人鼓舞,充滿了曲折磨難。

《永遠就是今天》意味著我們永遠不知道明天會帶來什麽,所以我們一直在經歷著我們永遠的時刻,我們稱之為“現在”。

關於寫作靈感

林恩:我一直想寫一本小說。我喜歡迷失在書籍和電影中,我想找一種融合這些激情方式。五年前女兒曼迪突然被診斷出患有自身免疫性肝炎,這改變了我們每天的生活。我想將對文字的愛、對女兒的愛,以及對提升認知並教育公眾的熱忱整合在一起。

曼迪同意我以她的個人故事作為本書和主角的藍本。這本書模仿了現實生活,有虛構與事實的結合,刻畫出了現實生活的本質,而又與現實生活有所不同。書中的人物,都是受到家庭成員的啟發而創作出來的。

關於座右銘“活出不可能”

林恩:“活出不可能”,意味著每天都要做看似不可能的事情,然後生活在當下。我們必須學會“忘記”并“寬恕”每一天。

我總是聽別人說“我做不到”,但我一直想辦法去做自己想做的事情。我不想回避。我想交談,為對話和學習創造空間。我喜歡在愛與人際關系中融入寬恕,對於困難的事實開誠布公。

“活出不可能”貫穿在《永遠就是今天》之中,我覺得這是一種看待事物的重要方式,尤其對於那些被諸如疾病之類的磨難影響的人。您仍然可以擁有愛,學習管理疾病,學習如何依靠自己、家人和朋友來支持您、賦能您。這一方式體現在我們家庭的生活和書中人物的生活中。

關有吉爾伯特基金會

林恩:曼迪所患的疾病很罕見。作為一個家庭,我們希望提高人們對此的認知並籌募資金,將其捐贈給不同的慈善機構,例如加拿大肝臟基金會,以幫助人們應對如曼迪所患的一樣的疾病。因此,我們成立了這一基金會。

曼迪被確診患病後,給自己的肝臟取了個名字叫“吉爾伯特”,這是她與肝臟和身體建立的一種有趣的個人聯系。所以,我們將基金會命名為“吉爾伯特基金會”。我們很期待看到它的發展,以及它可能對肝病研究產生的影響。