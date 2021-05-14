夫妻情緣定一尊 彼此接納方有魂

李鴻舉/ 渥太華

在我們這個地球上，唯有陰陽和合，才會有四季運轉，風調雨順。在我們人間，亦復如此。男大當婚，女大當嫁。生兒育女，乃天作之合，沒有討價還價的餘地。可不是嗎，太初，天神造人的時候，先造了亞當，他看來看去，波感不順。於是决心修正。於是又造了夏娃。人間的夫妻情緣，就此定了一尊，成為人間極其重要的天倫。很可惜，這對小夫妻，未聼從天神的指引，在伊甸園内，偷吃了禁果，其貪慾一直延續到如今。原本美好的一夫一妻，被貪慾汚染得灰頭土臉，今天髙興了，結為夫妻。明天討厭了，就閙着要分離。還不斷地髙唱：「不在乎天長地久，只希望今天擁有」。並且有些無知之徒，更是謊謬：竟然說：「夫妻情緣如新衣，穿舊了不美就得棄，夫妻情緣似美食，吃膩了無味就得離」。這種背天倫，縦人慾的惡劣言行，必須有所警惕，全力糾偏。夫妻情緣是神聖的，不是一杯水主義。夫妻情緣，不可以朝三暮四，任意更迭。夫妻情緣，更不能招之則來，揮之則去。一夫一妻，一生一世，絕不是陳腔濫調。「地老天荒」共生死，那才是愛情的根苖。難怪我們的先賢說：「夫妻在天要成為比翼鳥，夫妻在地要為連理枝」。在當今的社會，想找到：「舉案齊眉，抱柱守信」的鑽石型夫妻，已如鳳毛麟角了。一對真正因情緣而結合的夫妻，是不會因柴米油鹽的短缺，將恩愛的情緣踩在腳底，若問這對夫妻：「情為何物」？他的回答，必然是：「生死相許」。因為「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」。由此可見，夫妻情緣，確實高貴美麗，來之不易。如今，在夫妻的步行道上，很不幸，有許多坑坑窪窪，讓許多夫妻，跌跌撞撞，頭破血流，鼻青臉腫。尤其，在此病毒猖狂時刻，當局勒令居家隔離，讓更多夫妻，悶坐斗室，身心無依。甚至於有人情緒低落到極點，吵閙着把婚離。筆者對這個重要問題，日夜深思，終於找到了些徵結。

當前一般人的評述，認為夫妻萬一發生爭爭吵吵，以「忍讓」為妙。是的，這個看法並沒有錯。但筆者嫌他不夠全面，不夠到位。在夫妻爭吵的平交道上，不管那一方「忍」了，「讓」了，對方順利無礙的走過去了。但下次又吵了，又閙了，雙方又得「忍」，又得「讓」，如此忍來忍去，讓來讓去，變得貌合神離，「潔少塵多」，彼此很難再睡同一個被窩。

因此，筆者認為「忍讓」，還不是情緣道上最妥善的橋。如果真正要結緣的夫妻，想同床共枕，一覚睡到雞叫天明，那就得以「接納」為情懷，比較有效。因為夫妻之間，是因情而結，所謂「一見鍾情」。也是因緣而合，所謂「有緣千里來相會」。夫妻既然以情緣而結合，那就該謹慎而為。在婚前，雙方寸土寸尺要摸清。個性群性要探明。大而化之，草草了事，不是婚姻順暢的坐椅。但話又說回來，婚前再怎麼「謹」，再怎麼「慎」，也不可能清得如荷，香得如鵑。因為夫妻情境變化多端，人心更是複雜難測。想在婚前探索得一清二楚，想看見對方腸內有多少珍珠？多少塵土？那是很難的事。既然如此，又該如何補救呢？其補救的具體方式，不是用「忍讓」去填坃補洞，而是用「接納」，讓兩個天體無縫。

首先要瞭解彼此，那些洞太深？一不小心掉進去，不僅傷骨，也會死人。其次要明白雙方在個性的路徑上，有哪些不平整？踩踏時多謹慎，免得惹傷痕。夫妻果能認清婚途上的障礙，不去亂踏糊踩，爭吵的機率必然減少，彼此也就少傷懷能自在。

如果彼此確有重大障礙，千萬不能不理不睬。更不宜期盼對方更改，因為「江山易改，本性難移」。這麼說來，彼此「接納」勢必要上台階，不宜再徘徊。接納的要項很多，筆者只能略舉數項請君參考：

你的好動，我的喜静。

你的好髙，我的鶩遠。

你的好財，我的好德。

你的信口開河，我的沉默寡語。

你的浪漫熱情，我的務本求實。

以上的項目，夫妻間要取長補短，彼此的長，要彼此「相接」，彼此的短，更要彼此「相納」，也就是說：「你中有我，我中也有你」。既然彼此接納了，那就要誠心誠意的珍惜她，愛護她，一旦那些彼此「接納」過的問題，出現在面前，彼此不必大驚小怪，應該謹慎看待，視同自己的腰帶，鬆與緊要依据彼此的體態，掌控緩解。夫妻果能登上「接納」的方舟，那麼必然會驶向幸福的港口，到那時你會同聲唱以下的這首歌：

「我能想到最浪漫的事，

就是和你一起慢慢变老，

一路收藏點點滴滴的歡笑，

留到以後坐到搖椅上慢慢聊。

直到我倆老得那兒也去不了，

你依然把我當手心裏的寶。」