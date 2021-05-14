有誰相信媽媽如此愛我，甚至到死後（上）

——科學會證明我說的實話

文 / 陳彥伶

媽媽，我對您說，我真的最愛您。這句話是如此蒼白無力，有誰不愛自己的媽媽？是的。我已經到了耄耋之年，卻頻繁地想我的媽媽。有時想到痛彻心扉。其實她是我的養母。

我一生不知道誰是我的親媽親爸，從沒有過想念。如果我有親生父母的思念也是輕輕地一縷青烟，不知飛向何方！

養母，也許她不是一個完美的母親，但是對我的愛是全心全意的。我所有的要求，不管合理不合理，只要她能做到的，沒有她不滿足的。她對我沒有任何要求和義務，只是給無限的關愛。

可以説，我是被溺愛長大的！被過分寵愛的孩子遇事不懂好歹，我是其中一個。一個很小的例子，大約在上小學的時候，看到街上流行褲裙，就是外表很像裙子的短褲，運動與騎車都很方便。我腦筋一動，認爲把裙子從中間分開，不就是褲裙嗎？於是回家找出我的裙子，拿出剪刀，把我的新裙子下擺一分爲二，並用我的粗針大綫縫起來。你想一個十嵗孩子的活計，只能是破壞。我卻興高采烈地穿上跑去找媽媽，媽媽看我做的褲裙。媽媽正在與街坊談話，鄰居睜大眼睛看我的胡鬧。媽媽一口溫柔的京腔，這個孩子真敢下剪子，我可沒有這麽大膽子！笑眯眯示意我，玩去吧。別人都以爲晚上回家一定挨批或挨打。其實沒有，媽媽好像忘記了。這專利作品很快失寵，被我扔到一邊。更有甚著是我與男孩子一樣淘氣。幾次媽媽看見。嚇得腿都軟了，捂著胸口輕輕地喚我下來，摟著我。平時更無微不至的體貼，冬天起床，要把棉衣烤熱了給我穿……説不盡的母愛。

母親是破落皇族的一個格格，進而成了國民黨的一個官太太。到解放後，被視爲反革命家屬。這兩種身份的過度也是不容易的。爲了配合父親的改造，趕火車去郊區做力工。早起晚歸，給工廠燒鍋爐，四五十斤重的蒸餾水大瓶子，她要搬上搬下。終於她累的得了心臟病而住院。苦勞力不幹了，政治的壓力繼續摧殘她的心臟，直到令人膽寒並觸及靈魂的文化大革命革。母親心中的苦楚，我其實並不真懂。

她病了想吃口餛飩，這是媽媽常做的，可她不能做了，我給她買。可是這普通的食物也不是每天都能買到的，看到瘦弱下去的媽媽，我給她到處尋找，終於幾天内她都吃到了。記得那天她端起碗笑著對我說：“你會慣壞我的！”我立即慚愧地流淚滿面。比起媽媽對我的關照，我百分之一都做不到。我記得媽媽病還沒好，聽到街坊說外面推車賣一種南方的食品，立即起身扶著墻給我買了很多。說我們家“小弟”愛吃。這個“小弟”就是我，一個被寵壞了的熊孩子。