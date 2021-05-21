【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

我的爸爸

瞿泽嘉

我的爸爸是一个化学分析师。他的工作要用到很多仪器，所以疫情期间他不能在家里工作。爸爸自己做了洗手液，准备了口罩、手套和消毒湿巾。我们还专门在门口放了一个衣服筐，他必须换衣服才能进去。使他更安全，也使我们更安全。

因为爸爸每天出去，所以他负责每周去买菜。他经常去的商店有：Costco、T&T和Walmart。这不是一个容易的工作！他说每次去Costco，他要在外面等一个小时！爸爸每次买菜之前，我们给他一份我们要他买的东西清单。我每次都写了：薯片、冰淇淋和巧克力，但是他每次都没买。他说这些东西“不健康”。我很生气。我每次都抗议，但是也没有结果。爸爸除了要去商店买菜，还要去取妈妈在微信上买的各种东西。

因为我、妈妈和哥哥每天呆在家里，我爸爸每天催我们出去运动。我们每天要出去走、跑步或者打羽毛球。爸爸帮我们在院子里架了羽毛球网，我们就可以在院子里打比赛了。因为有风，每次就不知道谁会赢。爸爸每次选顺风的方向，他就赢得多。我觉得很不公平。周末的时候爸爸要求我们走“trail”，来回走十公里，可是最后总是他抱怨走得太多了。

虽然爸爸总是催我做作业，逼我吃我不喜欢的水果蔬菜，每天撵我锻炼身体，不让我吃薯片，不让我打游戏，有时候逼我剪草，要我每天收拾碗，跟我抢电视遥控器，我还是爱我爸爸。

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我的爸爸

Joshua Wang

我的爸爸很爱我，每天都为我想。他又陪我玩儿，又陪我写家庭作业。我需要他帮忙的时候他总是在那儿。有的时候妈妈忙不能陪我玩儿，我的爸爸总是能帮我想出一个办法，让我能高兴的在家里，因为我现在在家里很无聊，没意思。他在网上帮我找了一些棋盘游戏，点对点书和一些别的能让我开心的。还有，他让我去后院玩儿跳绳。热的时候还和我一起打水枪。我的爸爸一年四个季节都得干重活。在冬天他铲雪，在秋天他扫树叶，在夏天他给草地浇水，在春天他拔野草。还有在我的妈妈不让我玩儿电子游戏的时候，我的爸爸总是说我已经干了很多活了，应该让我休息一会儿。我的爸爸还教我怎么打羽毛球和打篮球。他看见我哪儿不强，他就试图去帮我，比如打冰球。到了我的生日或者圣诞节，我想要什么，他总能满足我的心愿。我的爸爸老跟我生气，但是我理解他是为我好。我的爸爸真好，真爱我。