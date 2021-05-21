为庆祝加拿大亚洲文化遗产月，渥太华《秋声社》与Axe Worldfest 于五月三十日（星期日）晚上七时整，合办《东方舞韵》云端演出，届时向观众介绍和推广中、韩、印三个舞蹈种类。演出可欣赏不同的舞蹈片段，三位舞者还将与观众互动并一起教授几个经典的舞蹈动作。最后三位舞者将会与观众问答交流。

首先出场的是著名京剧男旦刘伟亮先生的一段传统京剧片段，通过优美的唱腔和虚拟的艺术手法，带领观众了解人物内心的世界。第二段是戏曲舞蹈和当代音乐的合作。由获奖作曲家何冰颐和New Music Concert乐团的创新剧目。刘先生手持双剑，通过刚、柔、矫、脆的造型和绚丽多彩的舞姿，结合京剧《手眼身法》与西洋音乐，表演高度协调，变化多端，中西合璧，别具风格。

韩国舞蹈名家Yeoji Hong博士将献上最具代表性的扇舞和腰鼓舞，动作精细典雅，舞步沉稳，结合华丽的服饰，展现潇洒飘然若举的舞姿，随呼吸起伏，延绵不断，具有仙鹤翱翔的风采，充满内在的韵律之美，令人赏心悦目。

最后是由印度舞蹈名家Deepti Gupta女士带来的北印度的《克塔克舞》。舞者脚上系着小铜铃，随着鼓声的变化而发出不同响声，时而铿锵有力，繁音流泻，时而细碎悦耳，娓娓动听；并用手势、眼神、表情诠释故事的初衷由来。

此次云端演出由渥太华市政府文化处资助，免费观演，如有意参与，请前上网登记报名。网址www.eventbrite.ca详情请参考脸书（facebook）CelebrAsian，敬希各界垂注。