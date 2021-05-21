文 / 十月 Canada

安安报了政府提供的免费语言班开始学英语。学校就在离她租的公寓200米远的图书馆大楼里。周一到周五晚上下班后上课。学了几个月之后，班上的同学大部分都升级了，安安还是落在一级/二级班。

有个叫娜娜的同学张罗着去网上找个外国网友练习口语，安安也觉得主意不错，就和娜娜一起网上发了小广告。

“最好是单身男子，找个备胎。”

“对，我主要也是这个意思。”娜娜附和着安安。

没几天，安安说娜娜的一个朋友知道了她和老公关系不好这件事，要给她介绍一个单身外国男人，顺便她还可以练习口语。

“周日和娜娜还有她的朋友一起去见面。”安安说。

“去哪见面？”我问。

“那个男人家里，他是介绍人的保险客户。”

安安和外国男人见面后给我打电话，说了一下具体情况。

“你知道他多大岁数了？”

“多大？”我问。

“八十多岁了，是个老头。他说我可以搬去他家，他在市中心有一个二居室公寓，他住一间，我自己住一间。还说他退休金一个月三千多块，如果我愿意的话可以帮他管钱。“

“这不是口语外教吧？听起来就像找对象。”

安安确实考虑了一阵子这个免费住房和所谓的学英语的事，后来她觉得老头岁数太大就放弃了。

这件事过了有两个月，安安突然给我打电话，电话里和我说：“记得上次和你讲过的那个八十多岁的老头吧，他得急病死了。哎，要知道这么快就死了，还不如搬过去住几天继承一下财产。不过他有一个女儿。”

这场小插曲过后不久，安安在网上发的小广告有了回音，收到了几个回信。安安选了一个四十多岁的外国男人见面。

有一天，我和安安约了一起逛街，她和我介绍了一下目前认识的这个人。

“他开个红色的敞篷车过来，车不错。我约他在另外一个楼门口接我，别再遇上我老公就麻烦了。”

“去哪练口语了？”我问。

“星巴克咖啡厅。”

“感觉还可以？”

“还可以，他说他有两处房子，一个别墅，一个投资的公寓。他约我周末去他的别墅看看。”

正说着话，安安收到了男人的短信。

“他经常给我发短信，我偶尔给他回几个字他就特高兴。”安安一边说一边拿着手机打字。

“英语有进步？”

“好像有一点进步哈哈。”

我和安安联系的时候不多，要么偶尔约着去逛逛街，要么就是她打算离婚搬家。

再见到安安是boxingday那天，她约我去奥特莱斯购物。

“和你的外教进展如何？”我也挺八卦的。

“最近联系不多，偶尔问候一句而已。”

“吹了？”

“那次去他家，一进门就看见三只猫，家里特乱。”

也不知道怎么回事，安安遇见的这位外国大叔也和前面那位房东大姐一样，养了三只猫。