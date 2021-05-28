【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

我的爸爸

April Zhang

在我的家人中，我的父亲是我们所有人的领袖、老板和英雄。即使他不是最强或最快的人，但他是我们家中最聪明的人。我和我的家人可以随时和他谈谈我们的问题，无论何时何地，他总是在那里倾听，总是可以给我们找到解决问题的办法。

每天，我父亲都会一大早起床去上班，一直到晚餐前才回家。虽然他到家后都会很累，但仍然会问我和弟弟今天过得怎么样。即使我父亲在夏天没有太多时间陪伴我和弟弟，但在冬天，我们会一起做所有事情。我父亲拥有非常成功的园林公司，他也需要与员工合作以完成该项目。他已经将我们普通的前院和后院变成了我们小区最漂亮的院子。从甲板到栅栏再到花园，他都非常了解。从哪种颜色的木材到每种园林植物看起来最合适。我父亲还知道如何制作木制货架，而不是购买全新的木制货架，从而为我们节省了很多钱。

有时候我父亲会让我和我的弟弟参加我们不喜欢的课，例如钢琴和数学课。他会不断提醒我们要做家庭作业，并会给我们额外的课外课，因为他认为学校没有教给我们足够的知识。即使我们一直抱怨，我们都知道他是为了我们自己的利益。为了给我和弟弟良好的教育和美好的未来，他愿意付出很多。每当我告诉他们我长大后的梦想时，我父亲就一直非常支持我。他永远不会拒绝我的任何想法，而只是一直告诉我，我应该随心而往，而不是让别人告诉我要做什么。爸爸对我有很大的影响，如果不是他，我现在将是一个完全不同的人。我父亲对我来说意义非凡，尽管有时他很严格，但是我仍然觉得我爸爸是这个世界上最好的父亲。

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我的爸爸

毕晋宁

我的爸爸今年40多岁，有一对浓浓的眉毛，他的眼睛很有精神，像一个小孩子，戴着一副眼镜，看起来很可爱。

老爸很喜欢运动，经常带我出去打球和跑步。夏天的时候，他也会带我去划船！我们曾经从渥太华一直划到对岸的魁北克。有时候在湖中的时候，我们还会跳到水里游泳，非常有趣。爸爸非常重视他的身体健康，他很喜欢跑步，哪怕下雨的时候也不停止。他每天都问我：“我有没有减下肥肉？”然后等我说他应该少吃一点的时候，他就怪我学习慢会让他着急，给他很大的压力。为了减少压力，他就会吃垃圾食品，吃，不停地吃……我真是无话可说，反正也不是我的错。秋天，他会带我一起去Gatineau Park去看枫叶。走着走着他就跟我说他小时候写了一篇关于枫叶的作文，都上报纸了！冬天，他会带我和妈妈一起去滑雪，迎着风，从山坡上冲下来感觉实在是太过瘾了。

爸爸也很聪明，动手能力很强。有一次我们家的老冰箱坏了，我们都以为要买新的了，结果爸爸动了动脑筋。他在网上看了几个视频，在亚马逊上订了一个电路板，就把我们的冰箱修好了。还有一次，我不会做数学题，我爸爸就让我哭着编程序，自己想办法解决数学问题，而他却在玩手机。当我写完程序，已经很晚了，不过我还是挺高兴的，因为以后相同的数学题我就不用自己做了。

这就是我的爸爸，一个活泼、可爱、聪明又爱吹牛的爸爸。虽然他严厉和啰嗦，但他还是我最爱的爸爸，那个心里住着一个开心的小孩子的爸爸。