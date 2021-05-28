文 / 十月 Canada

“娜娜去按摩院工作了，她让我也去，说比我现在在工厂工作挣钱多很多。我和老公一说辞职去按摩院，他就说不让去。”

“别去。”

“我老公也是说别去。”安安压低声音说：“我老公说按摩院工作名声不好。”

和安安逛完街，她带我去了一家Sheppard/Yonge附近的韩国餐厅吃火锅。她轻车熟路地点了一桌子，这是我第一次吃和在北京味道不同的韩国餐。

“好吃吧，你多吃点！”安安说。

“你认识小米吧？她现在就在按摩院工作。”我说。

“你是说那个和咱们一起学发牌员的小米？”

“就是她。最初她去了磁带盒场工作，后来她说有个朋友带她入了按摩院行业。”

“那现在呢？收入很高了？”安安扬起眉毛凑出一个笑脸。

“她自己说一个月有八千多，一周就上四天班，休息三天。”

安安把几张薄薄的餐巾纸折叠成长方形放桌子上，把筷子放在餐巾纸上面。她问我要不要点个酒喝。

“这里没有喝酒的情调，不喝不喝。”

“我老公就说，按摩院光靠按摩挣不到很多钱，除非做那个手工活。”安安双手握拳做了一个小动作。

“你挺了解情况的。”我哑然一笑。

“是我老公比较了解情况哈。”安安也笑起来。

“这种工作像娜娜和小米她们去做没问题，她们都是单身离异的。”安安说。

“你可以去学学美甲，美甲工作比工厂的活要轻松一点。也许轻松，也许是另外一种劳累。谁知道呢！”我给安安提议。

“一起去学么？”安安貌似很有兴趣。

“哪天我去问问吧。不过我只负责拿证，回头我开个店你主干。”

“先这么说着哈。”

和安安吃完饭出来，她突然看见一个熟悉的身影。“娜娜，娜娜！”她冲着那个身影喊。

“安安。”那个叫娜娜的女子转头叫了一句安安后，侧眼打量了我一下。

“去按摩院工作了？挺好的？”安安问她。

“挺好的，我这是刚下班。”

“呦，都九点多了。”安安看了看手机上的时钟。“你搬到这边住了？”

“对呀，离家近。店就在那边。”娜娜指了指身后黑乎乎的街道。

“我也很想去按摩院工作，老公不同意去不了。”安安真切地说。