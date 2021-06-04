【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

我的爸爸

常凯文

我有一个世界上最好的爸爸。我爸爸跟其他爸爸不一样。

我可以自豪地说，爸爸一直是我的灵感之源。他是一个充满爱心和尽责的人，负责照顾我的整个家庭。爸爸一直帮助我解决我的问题。实际上，我从不后悔听他的建议，因为它一直对我有用。

爸爸动手能力很强，他几乎可以做任何东西。最近，他做了一个后院棚子，给我做了一张床和一个储物的大架子。他制作得很快，而且非常耐用。另外，我家经常有需要修理的地方，爸爸马上就找到了问题并且修好了，所以我家有各种各样的工具。

铛，铛，铛，六点了，我家准时地开始吃晚饭了，爸爸做的饭真是香飘十里呀。他做世界上最好吃的食物，而且色香味俱全。我最喜欢他做的包子、红烧肉、油炸麻团和盐水鸭等。因为我特别喜欢吃薯条，爸爸还专门买了一个空气炸锅，因为它只需要一勺油就可以做出一锅薯条，这样吃得更健康。当我们去野外露营也是，爸爸给我们做烧烤，比如烤羊肉串、新钓的鱼和玉米等。

爸爸还带我去运动。原来他带我去打冰球、踢足球和滑雪。现在疫情期间，他陪我打羽毛球和乒乓球。爸爸每次都会帮我总结动作要领和提高运动技巧。

这就是我的爸爸。一个有趣、爱我、关心我的爸爸。我爱我的爸爸！

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我的爸爸

陈安娜

我有一个很好的爸爸，他每天都帮我做很多事情。在我的眼里他是最能干活的爸爸。

爸爸每天都干好多家里的事。每天早上六点到七点钟给我们全家做早餐，然后就直接去上班。爸爸每天从8：30到5：30上班，下班后他就辛辛苦苦地做晚饭。大约七点多他会在院子里拔草根和除草，我们家的后院的草地差不多都是爸爸的功劳。

爸爸是工程师，他喜欢数学，经常帮助我做数学，我们家需要做数学题的时候，爸爸总是第一个算出来。每次他在家工作时，我在楼底下都可以听见他嗑瓜子，每天都不闲着，我经常听见嗑瓜子的声音就想：“肯定是爸爸一边工作一边吃瓜子”。工作以外，爸爸喜欢打高尔夫，每周都跟朋友们一起打高尔夫，而且他每次出门，都打五到六个小时。爸爸也喜欢踢足球，到了冬天他还出去打高尔夫和踢足球，不管是刮风下雨还是暴风雪，连病毒（coronavirus）都挡不住他，他脑子里只有一件事：“我要打高尔夫！”

爸爸喜欢干的事情很多，但是我觉得排在前面的是弹吉他。爸爸每天晚上都坐在沙发上一边唱歌一边弹吉他。有一天晚上爸爸还给我看了一眼他的手指头，我仔细看他用来弹吉他的手指尖长出了茧子，这就说明他每天都努力用心弹。

爸爸特喜欢和我开玩笑，总能讲一些有趣的事。我和爸爸在一起总是很开心，我爱我的爸爸！