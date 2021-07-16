【OTTAWA天天中文学校作文选登】新学期计划

新学期计划

梁詩蕊 六年二班

新学期，新计划。这是一个非常重要的开始。

由于冠状病毒，今年是非常特殊的一年。我选择待在家里上网课。在上课期间，我需要遵循老师的时间和安排，我还需要按时提交作业。所有这些无纸化作业对我来说都是意料之外的，尤其是艺术。由于我的作业现在是无纸化的，因此无法提高笔迹技能。

因为我喜欢跳舞，所以计划学习如何使用YouTube更好地跳舞。因为没有体育课上，所以我每天都在尝试运动。

新学期我也打算提高数学水平。因此，我从Google网站下载了额外的作业。同时，我需要学习如何变得更有条理和更有效率。

明年五月份，我可能会参加六级小提琴考试，所以我需要很多时间练习。这是我的时间表之一。

因为我要在家中学习，所以这个学年将非常有趣且与众不同！

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新学期计划

韩若玥 六年级二班

这个新学期跟往年很不一样。今年因为新冠病毒，我选择在家里上网课。我也会在网上上体操课、辩论课和画画儿课。

网课和在学校上课是很不一样的。网课上，问问题是很难的；有时候网络信号不好，会打断你的练习。可是，网课也有好处。网课不那么紧张，因为你不需要起那么早；还有，你能按自己的节奏学习。这是我对网课和学校上课的想法。

网上的体操课难一些，因为体操老师不能纠正你的动作。但是，体操课能让我在疫情期间锻炼身体。

我认为网上的辩论课好一点，因为我有更多时间准备，这使我更有信心。

网上的画画儿课没有太大的不同。

我还会在家做Kumon作业而不去Kumon Center了，也是因为新冠病毒的原因。

因为网课，我要更加注意保护眼睛，上下午都要向窗外望一望，让眼睛休息休息，预防近视。

在家上网课让我有更多的时间和家人在一起放松和娱乐。我也会帮妈妈干一些家务活。

我很喜欢网课，可是我也很想看见我的好朋友和我想要跟朋友们出去玩儿。我想我的朋友们。可是，在家上网课更安全，我在努力适应中。

这就是我的新学期计划。希望我们尽快战胜病毒。疫情过去，大家都能回到正常的生活、学习、工作中。