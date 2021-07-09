文 / 十月 Canada

凉飕飕的风是夏日里的喜悦。

女人都有小情致，也都有小情绪。这些愣头青的感情一上脑，只要恰巧有一股凉飕飕的风经过，小情致便是锦上添花，小情绪便是摇身一变成为情致的铺垫。

今日里的凉飕飕的风是水晶之风。

水晶花瓶、水晶酒杯、水晶水果托盘，你总是要有一件水晶的东西站在餐桌上，它等着你，你等着夏日炎炎下的清凉。

我喜欢水晶酒杯与红酒的组合，与白葡萄酒的组合，与香槟的组合。于是，我一狠心就置办了两套适用于我的心意的水晶酒杯。

它们没有花枝招展的外貌，它们归于类别严肃和端正。

红酒是严肃的。虽然说喝了红酒之余的我们几个会有不严肃的眼神儿了，但是这种不严肃的眼神儿不正好是属于夜幕的么！

我总是振振有词。

白葡萄酒也是严肃的。起码它出现在水晶酒杯里之前，它是严肃的。海鲜餐需要白葡萄酒的严肃的力量，而容纳力量的容器是水晶酒杯。

这是一种置换的关系。

我总是乐此不疲地研究各种关系，以及关系下的不同的清凉之旅。如果说水晶酒杯是关系开始的最初阶段，那么请在夜幕降临之前，容我刻意地留意一下它的美丽。

香槟，听起来像是欢快的动词。

气氛，气球，人流穿梭。这些场景都属于香槟生活的部分情节。那么承载气氛情节的是那个瘦瘦高高的水晶酒杯，它的底部可以是弧形线条的，可以是菱角已然已然的。

“为什么不呢，让我们喝一杯香槟吧！”她总是这么兴致勃勃。

那个站在厨房门口等待食物的胖女人转过身，她诡魅地一笑说：“对呀，食物出锅前我们嗨起来喝香槟吧！”

我觉得我没有跑题，我继续说水晶。

我买了这只水晶花瓶，因为它看起来像是花瓶中的酒杯。它有着弧形线条的体态，轻盈的水晶花朵落在外表的裙子上。

我试着插了几朵手边现有的白色郁金香，尽管郁金香高贵袭人，但就是感觉配不上这只瓶子的外表。我把郁金香插回原来的花瓶，留下空荡荡的水晶瓶口，我容它独自开花。

我惊异于我的想象力，独自开花的水晶花瓶，我与它的你情我愿，于夏日里充满凉意。